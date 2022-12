Coût des déchets et coup de main wallon: ça urge pour les Communes

Parmi ces dépenses exceptionnelles, on notait entre autres deux aides de 8 millions€ dans les compétences de la ministre de l’Environnement Céline Tellier (Écolo).

Le premier paquet de 8 millions doit permettre d’éviter une deuxième augmentation du tarif de l’eau. De ce côté-là, ça marche.

La seconde enveloppe est destinée à prendre en charge une partie du surcoût assumé par les intercommunales de gestion des déchets, confrontées elles aussi à l’inflation (indexation des salaires, énergie et prix du carburant). Le gouvernement wallon veut éviter une répercussion sur la facture finale du citoyen.

Et là, c’est manifestement un peu plus difficile à mettre en pratique. Trop tard pour 2023 dans certaines localités ? Pas forcément mais il faut faire vite.

Le taux de couverture reste d’actualité

La ministre Tellier s’est expliquée en commission du Parlement wallon.

À moins qu’elle ne soient en plein débat sur le sujet en ce moment, une série de Communes ont déjà voté leur règlement-taxe. En l’augmentant parfois, en optant pour une réduction de la taille des sacs, ou les deux, comme le fait remarquer le député PTB Jori Dupont.

Certaines Communes avaient cru comprendre qu’il y aurait une certaine souplesse ; elles ont été recalées

Les Communes restent en effet contraintes de respecter un taux de couverture du coût-vérité entre 95% et 110%. On ne peut ni sous-facturer le coût de la gestion des déchets ménagers, ni se faire de l’argent sur le dos des citoyens.

"Certaines Communes avaient cru comprendre qu’il y aurait une certaine souplesse de ce côté ; elles ont été recalées", fait remarquer Olivier Maroy. Le député MR se dit perplexe sur la manière dont l’aide wallonne peut être appliquée sur le terrain communal. Tout comme Julien Matagne chez Les Engagés.

"Le coup de pouce wallon est le bienvenu. Mais ce sont les modalités qui ne sont pas claires. Ce sont les intercommunales qui calculent tout ça pour leurs Communes", poursuit Olivier Maroy .

Timing serré

Ce qui est sûr, c’est que le 1er décembre, les Communes ont reçu un message de l’Union des Villes et Communes "avec laquelle nous collaborons", confirme Céline Tellier.

Ce courrier explique qu’un projet de décret a été déposé au Parlement wallon. Il prévoit que les Communes qui le souhaitent peuvent ne pas répercuter sur leur coût-vérité 2023 les augmentations conjoncturelles auxquelles elles font face. Comme l’indexation des salaires, par exemple.

Concrètement, les Communes doivent se manifester auprès du Service Public de Wallonie, au département Sols et Déchets, avant le 9 décembre, pour que leur attestation coût-vérité puisse être modifiée, ajoute la ministre wallonne. "Et les Communes qui n’ont pas encore renvoyé le formulaire (NDLR: où figurent les recettes et dépenses en matière de gestion des déchets ménagers) peuvent le modifier directement elles-mêmes".

Repasser au conseil communal

Ensuite, le règlement-taxe relatif aux déchets ménagers doit repasser au conseil communal, "pour fixer le taux de couverture et éventuellement modifier le montant de la taxe, tout en restant dans un taux de couverture du coût-vérité de 95% à 110% ".

Ça ne répond pas à toutes les questions. Mais il semble qu’il n’y ait pas de temps à perdre pour les Communes concernées.