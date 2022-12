Contrôle du commerce des espèces menacées: de la viande de varan et de singe, des pièces d'ivoire et des animaux exotiques saisis

Deux jours de contrôles ont été organisés dans le hall des arrivées de l'aéroport de Bruxelles et via le service de fret aérien de Brucargo. L'opération se focalisait sur les vols provenant d'Afrique centrale et occidentale. Le but de l'opération était de vérifier que les valises des passagers ne contenaient pas des marchandises protégées par la convention CITES. Une convention qui réglemente le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées d'extinction.

Parmi les valises contrôlées, deux pièces d'ivoire, quatre morceaux de coraux, 2,62 kg de viande de varan et 3,6 kg de viande de singe ont été découverts. Les douaniers, aidés par l'AFSCA et le SPF Santé publique ont également noté 107 autres infractions concernant des produits de santé, des denrées alimentaires, des plantes et des produits végétaux non-protégés par cette convention.

Des vérifications ont également été menées sur les colis postaux de bpost et les experts CITES et de la DG Environnement du SPF Santé publique se sont focalisés sur le marché du bois ainsi que celui des espèces protégées par la convention CITES. Cela a notamment permis de saisir plus de 20 spécimens lors d'un contrôle chez un antiquaire pour un montant total de 7.000 euros. Les saisies d'octobre ont également concerné un perroquet gris du Gabon, estimé à plus de 1.000 euros et un monstre de Gila.