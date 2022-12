Vers un black-out en Belgique? «On ne doit pas se faire de soucis pour cet hiver», assure Petra De Sutter

« On ne doit pas se faire de soucis pour cet hiver-ci et l’hiver suivant », a avancé la ministre des Télécoms, confirmant ainsi les déclarations de Jean-Fassiaux, le porte-parole d’Elia.

« On comprend les inquiétudes mais il faut pouvoir distinguer les dossiers : la crise de l’énergie que l’on connaît actuellement n’a rien à voir avec l’approvisionnement dont on parle pour les hivers de 2025 et 2026. » Autrement dit, malgré la hausse du prix de l’électricité et du gaz, la Belgique ne sera pas versée dans le noir durant les deux prochains hivers.

Reste que les discussions pour la prolongation du nucléaire ne facilitent pas la vie de l’État belge. « Demander (à Engie, NDLR) de garder deux centrales ouvertes alors qu’on leur a demandé de tout fermer il y a quelques années, c’est quelque chose. Aujourd’hui, Engie demande des garanties. Ce qui est normal. »

Également interrogée sur les zones blanches – ces zones sans internet rapide en Belgique – et sur la fracture numérique, la ministre des Télécoms confirme que tout est fait pour que ces problèmes se résorbent. Comment ? En apportant 41 millions d’euros pour connecter les 137.000 ménages concernés par les zones blanches, par exemple.