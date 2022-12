Région bruxelloise: encore trop peu de vaccinations contre la grippe

La Commission communautaire commune s'associe pour cette campagne à pharmacy.brussels, fédération des officines bruxelloises.

Le message: il est très simple de se faire vacciner contre la grippe, le vaccin pouvant être obtenu sans prescription, en pharmacie. Il suffit ensuite de se présenter avec le produit chez son médecin généraliste, ou, si l'on doit aller se faire vacciner contre la Covid, de l'emmener au centre de vaccination pour y être piqué dans les deux bras (d'une part Covid, de l'autre vaccin contre la grippe).

Au 21 novembre, 91.577 vaccins contre la grippe avaient été délivrés dans les officines bruxelloises, renseigne la Cocom. C'est encore trop peu, estime-t-elle. En 2021, 128.229 vaccins avaient été inoculés (sur toute l'année).

Les groupes à risque sont remboursés et ne doivent finalement payer que le ticket modérateur, d'environ 4 euros (2 euros pour les statuts BIM). Les personnes de 50 ans et plus, les femmes enceintes, les malades chroniques, les personnes à l'IMC élevé (plus de 35) et les travailleurs du secteur des soins de santé sont considérés comme à risque.