Procès des attentats de Bruxelles: l'avocat d'Ibrahim Farisi espère que ce procès aidera tout le monde à "tourner la page"

Concernant son client, l'avocat a affirmé que celui-ci se trouvait "tout au bout de la chaine". "On ne lui reproche pas d'acte avant les attentats", a expliqué Me Carrette. "Il a déménagé l'appartement de son frère, toute la question est de savoir s'il savait ce qu'il s'était passé dans cet appartement." Ibrahim Farisi, qui comparait libre, est le seul des dix accusés à devoir uniquement répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste dans le cadre des attentats à Bruxelles et Zaventem. "Mon client dans ce dossier, il a mis sa vie entre parenthèse", a ajouté l'avocat. "Il avait une profession, il l'a abandonnée parce qu'il sait très bien qu'il va devoir comparaitre pendant sept mois dans un long procès." "Ici on a, je vais pas dire des bras cassés ou des secondes zones, mais les principaux on sait où ils sont : ils sont morts", a déclaré Me Carrette.