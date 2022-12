Procès des attentats de Bruxelles: déjà deux jurés absents

La présidente de la cour, Laurence Massart, a débuté la journée en constatant ce lundi l'absence de deux jurés suppléants, qui avaient appelé le greffe vendredi pour être remplacés.

La cinquième jurée suppléante a indiqué qu'elle était anglophone et qu'elle ne comprenait pas le français, a précisé Laurence Massart. Elle n'avait pas osé demander de dispense. D'autre part, elle suit un traitement pour la fertilité. Le douzième juré suppléant a pour sa part fait valoir qu'il était diabétique et qu'il ne souhaitait pas poursuivre son mandat.

La cour a rendu un arrêt les remplaçant. "On a donc 22 jurés suppléants et un jury effectif au grand complet", a indiqué la présidente de la cour.

L'audience de lundi matin, qui est consacrée à l'identification des parties et à quelques mots d'explication de la présidente de la cour, a commencé à 9h45, alors qu'elle devait normalement débuter sous le coup de 9h00. Après la constitution du jury populaire de mercredi dernier, il s'agit de la première audience sur le fond dans ce procès des attentats du 22 mars 2016, qui avaient fait 32 morts et 340 blessés à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek.