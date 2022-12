Les Restos du Coeur lancent un appel aux dons pour offrir des milliers de repas de fête

Menée pour la première fois en décembre 2020, l'opération de solidarité "Un menu de fêtes pour tous" a permis d'offrir 4.200 repas en 2020 et plus de 5.600 en 2021. L''ASBL, qui regroupe cinq antennes et 19 Restos du Cœur répartis aux quatre coins du pays, a décidé de remettre le couvert cette année, afin de "procurer, l'espace d'un instant, un moment de réconfort et de partage, loin des tracas du quotidien".

"Depuis 37 ans, les Restos du Cœur de Belgique font le lien entre ceux qui peuvent encore donner et ceux qui n'ont plus les moyens nécessaires pour se chauffer, se nourrir ou se soigner", note le président de l'association, Jean-Gérard Closset. "Envolée des prix de l'énergie, hausse des prix des denrées alimentaires? La situation économique ne s'améliore pas et devient plus que préoccupante, car le nombre de personnes et de familles impactées ne fait qu'augmenter. Plus que jamais, la solidarité est au centre des préoccupations", souligne-t-il.

Les donateurs peuvent sélectionner le(s) menu(s) et la quantité qu'ils souhaitent offrir et ce, en quelques clics sur le site www.restosducoeur.be. La Fédération effectuera les commandes en conséquence et redistribuera directement ces repas à ses bénéficiaires dans l'ensemble des Restos du Coeur. "En cette période de fêtes, ce geste solidaire leur rendra le sourire et leur offrira un vrai moment de répit", fait-on valoir.

La Fédération des Restos du Cœur de Belgique est active depuis 36 ans. Elle se compose d'une équipe d'une centaine de salariés et de près de 500 bénévoles.