Budget wallon 2023 : d’une crise à l’autre, la Région passera-t-elle entre les gouttes ?

Ce lundi, en commission du Parlement wallon, le ministre du Budget Adrien Dolimont (MR) est venu montrer ce que ce budget 2023 avait dans le ventre. La Cour des comptes a enchaîné avec ses remarques.

Plus loin dans les économies structurelles

Si l’équilibre budgétaire n’est pas encore à l’ordre du jour, l’étape 2023 de la trajectoire affiche un déficit de -111 millions. C’est mieux que les -224 millions attendus dans la trajectoire 2020-2024. À noter qu’on en exclut toujours les dépenses exceptionnelles de type crise sanitaire, inondations, conséquences du conflit en Ukraine et crise énergétique. Ce que la Cour ne manque pas de pointer (lire plus loin).

Le gouvernement wallon s’était engagé à faire des économies structurelles de 150 millions par an (cumulatifs) pour maîtriser la courbe vertigineuse de l’endettement. Il va plus loin: pour 2023, ce sera 250 millions d’efforts, soit 400 millions si on additionne 2022 et 2023.

« On va dans le bon sens »

Un autre montant mis en avant par le ministre wallon: les 3,141 milliards d’un solde brut à financer, amélioré de 1 milliard par rapport à 2022. Les recettes s’élèvent à 16,3 milliards (+2 milliards par rapport à l’initial 2022) et les dépenses à 20,9 milliards (+ 1,2 milliard). Les recettes augmentent donc plus vite que les dépenses. "On va dans le bon sens", souligne le ministre wallon.

Limiter le recours aux marchés

Ce qui donne néanmoins 4 milliards à financer, dont 2,4 milliards maximum à aller chercher sur les marchés. Le Conseil régional du trésor recommande en effet de ne pas aller au-delà.

Le reste sera couvert par le préfinancement fait 2022, une sous-utilisation des crédits, un prêt de la Banque européenne d’investissements de 300 millions (rénovation énergétique du logement social et la réparation des berges suite aux inondations).

"Tout ceci contribue bien selon moi à répondre aux crises immédiates tout en préservant les générations futures avec une trajectoire durable", considère Adrien Dolimont.

Inondations: rembourser les assureurs

La Cour des Comptes note bien que le solde brut à financer s’améliore d’année en année. Le solde SEC (qui colle aux exigences européennes) aussi: avec 2,57 milliards, c’est 500 millions de mieux qu’à l’initial 2022. Un retour à l’équilibre peut être prévu en 2027, notamment parce que les dépenses liées au Plan de relance seront clôturées.

Les projections n’intègrent aucun crédit lié aux indemnités que les assureurs préfinancent pour les sinistrés des inondations

Mais la première auditrice-réviseuse de la Cour des Comptes Muriel Belleflamme fait remarquer que les projections n’intègrent aucun crédit lié aux indemnités que les assureurs préfinancent pour les sinistrés des inondations. Pour 2021 et 2022, on parle de 1,4 milliard.

"C’est impossible à imputer de façon précise, réagit Adrien Dolimont. Les négociations avec les assureurs sont toujours en cours." Mais il précise que le montant de 1,4 milliard a fait l’objet d’une correction SEC en 2021. Et que le remboursement aux assureurs se fera chaque année de 2024 à 2031, à raison de 170,6 millions par an.

Le Covid, l’Ukraine, etc.

Quant au déficit limité à -111 millions, selon la Cour des Comptes, il repose sur une hypothèse: celle qui verrait la Commission européenne donner sa bénédiction (via l’activation de la clause de flexibilité) pour neutraliser 556,1 millions de dépenses. Soit 79,5 millions de dépenses Covid, 46,6 millions de dépenses "conflit en Ukraine" et 430 millions des mesures anti-crise énergétique. "Alors que la Belgique ne peut prétendre à l’application de cette clause… " souligne Muriel Belleflamme. Autrement dit, la Région ne devrait pas recevoir un traitement plus clément.

Adrien Dolimont rappelle que ces dépenses sont temporaires et devraient disparaître quand chacune de ces crises prendra fin. Mais pour lui, les deux balises primordiales restent le solde budgétaire net à financer et le solde SEC. Le reste, dit-il, est affaire de pédagogie sur la trajectoire budgétaire: si elle dévie, c’est bien parce qu’il y a ces crises à répétition.