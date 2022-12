Nombreux sont les chercheurs qui s’intéressent à la manière dont nous pouvons nous assurer un avenir plus durable. Les innovations dans ce domaine sont innombrables, mais une tendance tend à se faire ressentir dans le champ scientifique depuis quelques années: s’inspirer de la nature. Ce concept, qui porte le nom de biomimétisme, consiste à développer des innovations humaines qui imitent le vivant. Divers projets s’en inspirant voient le jour en Belgique.

Des épines de cactus pour collecter de l’eau

À l’Université de Liège, le professeur Nicolas Vandewalle utilise le biomimétisme afin de développer des systèmes de collecte d’eau neutres en énergie. Pour ce faire, il s’inspire notamment des épines de cactus, dont la forme permet à l’eau présente dans l’air de se condenser et de créer des gouttes. Dans certains pays arides, des prototypes qui imitent la forme de ces épines permettent de récolter jusqu’à un litre d’eau par jour et par mètre carré. Au Maroc, c’est un village entier qui est alimenté en eau à l’aide de ce dispositif.

Dégrader des déchets grâce à des champignons

L’entreprise néo-louvaniste Novobiom s’intéresse au procédé de dégradation des champignons. "Ils sont fascinants, car ce sont réellement les chimistes du vivant", explique Jean-Michel Scheuren, cofondateur de Novobiom. En effet, dans la nature, les champignons sont responsables du recyclage de 90% de la matière organique. Le pari de l’entreprise, c’est que ces derniers pourraient également servir à dégrader des déchets industriels produits par l’humain. Une théorie qui semble porter ses fruits, car les chercheurs parviennent en laboratoire à dégrader des composants tels que des sols pollués ou encore des textiles à l’aide de certaines espèces de champignons.

Des restes de l’industrie transformés en matières premières

Le biomimétisme peut également être abordé via un prisme plus philosophique, qui ne s’intéresse non plus aux espèces en elles-mêmes mais plutôt à la relation qui les unit. La coopérative Glimps.bio s’inspire du fait que la nature ne produit pas de déchets. "Dans la nature, les déchets de certains organismes se transforment en ressources pour d’autres", détaille Kira Van den Ende, directrice stratégique de la coopérative.

Glimps.bio tente de reproduire cela en utilisant les restes de certains secteurs industriels afin de les convertir en matières premières pour d’autres produits. La coopérative transforme par exemple du pain rassis en teinture pour vêtements. Selon Kira Van den Ende, il est primordial de réinventer la manière dont les déchets sont perçus au niveau industriel. "Il est très urgent que l’on commence à voir les déchets comme des restes que l’on peut utiliser. Avec la crise climatique, on ne peut plus se permettre d’attendre. Il faut agir maintenant."

Le biomimétisme peut donc jouer un rôle clef pour notre avenir. De plus en plus de projets s’en inspirant voient le jour en Belgique et ailleurs dans le monde, avec, en toile de fond, une réflexion simple: pour créer un futur plus durable, il faut parfois observer ce qu’il se passe sous nos yeux depuis toujours.