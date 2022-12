Une mezzanine pour agrandir l’espace de vie

Des poteaux en bois ou en métal ?

La structure d’une mezzanine transformée en bibliothèque devra être plus solide que celle qui ne reçoit qu’un lit ou un simple matelas, mais dans tous les cas, il est préférable de prévoir une portance suffisante, estimée à 250 kg par m². En général, la mezzanine repose sur quatre poteaux verticaux en bois ou en métal, fixés au sol et au plafond. Il est même conseillé de les solidariser avec les murs pour éviter que la structure ne bouge. Les poteaux sont reliés entre eux par des poutres sur lesquelles reposeront les solives pour créer la structure du plancher. Le bois est plus économique que le métal, mais les poutres et les solives en métal assurent des portées plus grandes pour une plus petite épaisseur. Quant au plancher, vous pouvez opter pour le bois plein ou l’OSB (panneau de lamelles orientées ou en anglais oriented strand board). L’accès à la mezzanine se fera par un escalier ou avec une échelle, il n’y a pas vraiment de règle établie si ce n’est celle de vous adapter à l’espace disponible. Dans un loft industriel, un escalier hélicoïdal en métal et verre s’intégrera harmonieusement sur le plan esthétique. Cette forme d’escalier est intéressante, car son emprise au sol est moindre que celle d’un escalier traditionnel. Celui-ci, dans ses diverses formes (droit, tournant, quart-tournant.) offre plus de confort car il permet de circuler les mains pleines sans aucune difficulté. En cas d’espace réduit, l’échelle de meunier s’imposera, mais la pente plus raide ne conviendra pas à tout le monde. Pour les mezzanines qui ne servent que de couchage, un simple escalier peut suffire.