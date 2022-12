Paul Magnette reproche à la Commission européenne de violer la répartition des compétences

"C'est une violation par l'Union européenne de la répartition des compétences avec ses États membres. Une vi-o-la-tion", a insisté le président du Parti socialiste dans une interview relayée samedi par les quotidiens Le Soir et du groupe Sudinfo. "L'Union européenne n'a pas de compétences en matière de pensions. Elle n'a pas non plus de compétences en matière de marché du travail. Alors, comme elle n'a pas de compétences, elle fait ce qu'elle appelle de la conditionnalité, et moi j'appelle ça du chantage", a jugé Paul Magnette.