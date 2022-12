Handicap: les trois dossiers (et les 76 millions) qui passeront au gouvernement wallon avant la fin de l’année

Plusieurs projets associant innovation technologique et handicap vont être analysés par le gouvernement wallon avant la fin de ce mois de décembre. "Majoritairement inscrits dans le cadre du Plan de relance, ils visent une meilleure autonomie et davantage d’assistance quotidienne pour les personnes en situation de handicap", explique Christie Morreale (PS), la ministre wallonne de l’Action sociale et de la Santé.