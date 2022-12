Les STEM comme tremplins pour tou(te)s

Mais qu'entend-on par STEM? STEM est un acronyme anglais pour science, technology, engineering, and mathematics et correspondent à quatre domaines d'éducation. Dès les années 1990, ces compétences apparaissent comme essentielles au développement de nos sociétés et s'intègrent peu à peu dans les programmes scolaires. Les Nations unies, dans leurs objectifs de développement durable, insistent d'ailleurs sur l'importance de leur enseignement et encouragent les pays à faire en sorte que ces compétences ne soient pas seulement réservées aux hommes. Car les STEM comportent de multiples avantages qui doivent profiter à tout le monde. Surtout, ils n'ont jamais été aussi importants qu'à l'heure actuelle, dans des sociétés où la technologie est devenue omniprésente.

Multiples atouts

Avantage considérable aujourd'hui, les STEM sont porteurs d'emploi. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, de telles compétences sont extrêmement recherchées et sont synonymes d'embauche pour ceux qui en sont détenteurs. Sans compter que la rémunération est généralement élevée dans ces filières.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, les STEM englobent des tas de secteurs et de domaines différents, avec des postes variés qui correspondent à de multiples profils pas forcément hautement diplômés. D'un point de vue plus personnel, l'apprentissage des STEM permet de développer certaines aptitudes qui sont utiles dans n'importe quelle filière comme la résolution de problèmes, l'esprit d'analyse, le travail d'équipe, la créativité, la prise de décisions... Dès le plus jeune âge, on peut initier les enfants à la découverte des STEM et les encourager dans cette voie. De nombreuses initiatives continuent de voir le jour pour mettre en valeur ces compétences aux multiples atouts.