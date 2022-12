Six millions d’euros pour l’installation d’éoliennes à proximité des aéroports

Des limitations techniques existent près des balises aéroportuaires et des radars, dans des zones dites "no go". Il est impossible d’y installer des éoliennes. "Mais avec ce budget, Skeyes peut désormais réduire les restrictions au minimum", a assuré le ministre. "L’objectif est bien sûr de faciliter l’installation d’éoliennes sans mettre en péril la sécurité aérienne."

La proposition sera sur la table du gouvernement demain/vendredi.