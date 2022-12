Dos au mur, les Diables doivent l’emporter face à la Croatie s’ils veulent être certains de se qualifier en huitièmes de finale de Coupe du monde 2022, ce jeudi 1er décembre 2022. Le coup d’envoi est prévu à 16h.

DIRECT | Suivez Croatie-Belgique

1. Un corps retrouvé à Mons près du dépôt des TEC

Ce jeudi, le Parquet de Mons a confirmé qu’un corps avait été retrouvé à Mons, non loin du dépôt des TEC qui se trouve sur l’avenue des Bassins, à proximité du chemin de fer.

2. Anderlecht a trouvé son nouvel entraîneur: Brian Riemer arrive de Brentford

Fumée blanche à Anderlecht. Les Mauves ont déniché leur nouveau coach. Il s’agit de Brian Riemer, selon nos confrères de Sudinfo. A 44 ans, ce Danois était adjoint en Premier League à Brentford.

3. Pénurie de pièces de 5, 10 et 20 centimes en Belgique

Les pièces de 5, 10 et 20 centimes d’euro ne circulent pas assez, ce qui engendre une pénurie de ces pièces chez les commerçants et dans les banques, indiquent jeudi Febelfin, Comeos et Unizo dans un communiqué commun.

4. Gilly: un papa renverse une ado en allant conduire son enfant à l’école

L’adolescente, blessée, a été conduite en milieu hospitalier pour être prise en charge.

5. Nouveau trophée pour Remco Evenepoel, fier de son Vélo d’or

Evenepoel devance Wout van Aert et Tadej Pogacar dans ce prix décerné par Vélo Magazine.