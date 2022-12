Dépenses du Parlement wallon : « La commission devra avoir accès à tout »

Nous avons demandé à 5 de ces députés, un par groupe, quelles étaient leurs attentes et leurs points de vigilance.

Dossier sensible

"C’est une proposition mise sur la table par la majorité (NDLR: PS, MR et Écolo): il fallait le dispositif le plus complet et le plus transparent possible pour tenir à l’œil les comptes et les budgets du Parlement, résume André Frédéric (PS). Des dépenses ont échappé au contrôle démocratique. C’est un signal. Ça ne peut plus arriver. Même dans les plus petites communes rurales, cette absence de contrôle n’existe pas", ajoute André Frédéric, faisant allusion à l’énorme délégation de pouvoir laissée au greffier du Parlement dans la gestion de ces deux chantiers, entre autres.

Chez Écolo, on relève un point d’attention majeur: "Le Bureau (l’organe de gestion du Parlement) a été amené à transmettre des éléments au Parquet, rappelle Olivier Biérin. Au travers de notre travail en commission, on pourrait aussi y être confrontés si des éléments laissent penser qu’il y a eu des infractions pénales." Et pour bien faire ce travail, le député Écolo considère que la commission devra avoir accès à tout, détails et pièces justificatives. "La commission pourra aussi entendre le greffier (NDLR: actuellement la greffière ff), les membres du Bureau, le président du Parlement ou des prestataires extérieurs qui ont participé aux chantiers", dit-il.

Les membres du Bureau ne peuvent pas siéger dans cette nouvelle commission. "C’est une excellente chose: on ne peut évidemment pas être juge et partie", note Rachel Sobry. La députée MR parle de rigueur et de transparence. "Ça a cruellement fait défaut par le passé. Les Bureaux précédents ont plus que certainement manqué de vigilance. "

Pour rappel, ce n’est pas une commission spéciale ou d’enquête qui se met en place mais une commission permanente. "Il faudra donc être particulièrement vigilant à cet aspect de permanence du suivi des dossiers. " Et s’il n’est pas question d’usurper le pouvoir de décision du Bureau, souligne Rachel Sobry, il s’agit de contrôler le suivi de ces décisions. "Si on avait eu un tel organe auparavant, on aurait pu éviter ces coûts exorbitants."

Pendules

Pour le PTB (opposition), la commission est une victoire "pour tous ceux qui veulent la transparence. Mais il faudra veiller à ce que les débats restent bien publics, martèle Germain Mugemangango. À savoir une information lisible et transparente pour les citoyens. Et on devra aussi avoir toute la clarté pour le passé sur les montants qui sont irréalistes, ainsi que des éléments transparents pour les dépenses à venir. " Le PTB veut aussi comprendre le principe de délégation accordée au greffier. "Une hérésie totale: depuis 2019, une seule discussion sur la Maison des parlementaires à propos de mobilier"

Chez Les Engagés, Christophe Bastin est convaincu d’une chose: "Cette commission a le mérite d’exister. Et il y aura du boulot, dit-il. Le but, c’est d’analyser le passé, de poser les bonnes questions sur les dépenses, les marchés publics, et d’éviter que ça se répète à l’avenir. On va parler des surcoûts. Mais il n’y aura pas que ça. On va être le Parlement le plus surveillé au niveau budgétaire. Tant mieux. On va remettre les pendules à l’heure." C’est la députée PS Joëlle Kapompole qui devrait présider de la nouvelle commission.