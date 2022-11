Passé colonial: après la mise en vente de crânes, Ecolo veut rendre le commerce de restes humains illégal

L’affaire se déroule alors que la commission parlementaire qui s’est penchée sur le passé colonial de la Belgique travaille sur ses recommandations. L’une d’elles évoque ce problème des restes humains issus de cette période. Une proposition de recommandation du président Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) vise la "possibilité de retour de ces dépouilles" sur la base du projet Home mené par l’Africa Museum de Tervuren. Ce projet vise à identifier et restituer les nombreux restes humains en possession de cette institution publique fédérale.

Outre le soutien à une restitution par les collectionneurs privés qui seraient en possession de tels restes, les Verts veulent rendre ce type de commerce illégal. "Il m’est inconcevable que le commerce des restes humains soit légal aujourd’hui en Belgique. Les dépouilles, également celles des personnes tuées pendant la période coloniale, ont droit au respect absolu. On ne vend pas des cadavres. Ça doit changer", a souligné la co-présidente Rajae Maouane dans un communiqué co-signé par le député Guillaume Defossé.

Lors de sa mission dans les anciennes colonies, la délégation de la commission parlementaire a évoqué cette question, notamment avec des étudiants de l’Université de Kinshasa. Selon le rapport fourni par les experts, la présence de restes humains dans l’ancienne métropole suscite "beaucoup d’émotion". "Les restes humains ne sont pas seulement des pièces scientifiques mais aussi et surtout des éléments permettant de se relier aux ancêtres et en quelque sorte de restaurer l’âme congolaise, rwandaise et burundaise", ont-ils écrit.

Le Collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations s’était offusqué mardi de la mise en vente des trois crânes, annonçant via communiqué avoir l’intention de porter plainte pour recel de partie de cadavre contre l’hôtel de vente Vanderkindere et le site www.drouot.com, où était publiée la description du "lot". Le Collectif avait ensuite appelé à se rassembler de manière pacifique devant la salle de ventes ce mercredi à 18h30. Il ne voit pas d’un bon œil un éventuel rachat par l’hôtel de ventes des trois crânes pour organiser ensuite une restitution, estimant que c’est à la Justice et aux institutions étatiques compétentes de faire les démarches pour d’abord faire une étude de provenance complète.