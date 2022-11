Les menaces en matière de cybersécurité à l’encontre des entreprises, des citoyens et des autorités se sont développées à un rythme rapide ces dernières années. Au cours de la législature actuelle, le budget du CCB a donc été doublé. Le centre a été créé en 2015, alors avec deux personnes, et emploie désormais 100 personnes. Au début de l’année prochaine, il y en aura jusqu’à 120.

Le Premier ministre De Croo a pu visiter la "war room" (salle de crise) du centre. Là, les alertes s’enchaînent et les noms de domaine suspects et les menaces sont détectés. Cela s’inscrit dans le cadre du concept de cyberprotection active qui, à l’instar des pirates informatiques, recherche activement les systèmes vulnérables du pays et alerte leurs propriétaires.

"Il s’agit d’un système unique qui n’est actuellement mis en œuvre nulle part ailleurs dans le pays. Au cours du troisième trimestre de cette année, nous avons écrit à plus de 5.000 entreprises et nous nous sommes adressés à elles en raison de la vulnérabilité de l’un de leurs systèmes. Et nous voulons augmenter ce chiffre dans l’année à venir", déclare Miguel De Bruycker, directeur du CCB.

L’investissement fédéral dans la cybersécurité passe à 50 millions par an. De l’argent très bien dépensé, observe le Premier ministre De Croo. "Nous avons créé l’un des environnements les plus sûrs d’Europe et c’est grâce aux talents que nous avons ici. L’ambition est de devenir l’un des pays les moins vulnérables du monde", précise M. De Croo.