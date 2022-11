La famille et les amis de Natacha de Crombrugghe lui ont rendu un hommage vibrant: «Tu as tant rempli nos vies»

Ce sont d’ailleurs eux, Eric et Sabine de Crombrugghe, qui ont pris la parole en premier, rendant un bel hommage à leur fille et son éternelle joie de vivre.

"Tu aimais la vie, faire la fête, partager et surtout rendre les gens heureux. Tu as toujours vécu à 100 à l’heure. Tu rêvais d’aventure, de liberté, de découverte", a notamment déclaré sa mama Sabine. "Tu es partie trop vite, trop tôt. Tu nous manques déjà et tu as tant rempli nos vies. La tienne, tu l’as pleinement vécue et partagée avec les gens qui ont la chance de te connaître."

Merci, chérie, pour tout ce que tu nous apporté pendant ces 28 années passées avec toi. Pour tous ces innombrables moments de bonheur que nous avons partagés

"Nous devons apprendre à vivre sans toi, sans ton large sourire et tes grands yeux bleus, sans ta joie communicative, sans ta générosité et ton enthousiasme. Merci, chérie, pour tout ce que tu nous apporté pendant ces 28 années passées avec toi. Pour tous ces innombrables moments de bonheur que nous avons partagés. Merci pour ce que tu étais et tout ce que tu nous laisses comme merveilleux souvenirs", a dit sa maman dans un magnifique discours.

Ses frères Tanguy, Michael et Arnaud, puis ses amies ont ensuite pu rendre un dernier hommage à leur sœur et "à cette amie tellement attentionnée (...) à jamais dans nos coeurs et dans nos pensées".

Tous ont salué le caractère solaire de Natacha, sa positivité et le vide qu’elle laissera.