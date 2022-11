Factures d’énergie : le paquet de base, qui permet d'obtenir une ristourne pour le gaz et l'électricité, sera bien prolongé jusqu'au 31 mars

Formellement, les députés de la commission Énergie à la Chambre ont approuvé ce mercredi un projet de loi de la ministre Tinne Van der Straeten prolongeant la prime fédérale sur l’électricité et le gaz. Une prime baptisée "paquet de base" dans la sémantique de la Vivaldi.

Le paquet de base, c’est quoi ?

Retour le 16 septembre. Après plusieurs jours de discussions, le gouvernement fédéral met en place le paquet de base pour aider les ménages à affronter la forte hausse des factures énergétiques.

Car si l’élargissement du tarif social avait permis de toucher les ménages les plus précarisés, la classe moyenne restait confrontée à un problème et une perte de pouvoir d’achat sans véritable solution.

Concrètement, le paquet de base permet d’aider les détenteurs d’un contrat résidentiel de gaz et d’électricité à l’aide d’une prime mensuelle de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité.

Une ristourne directement déduite sur les factures de novembre et de décembre.

Et lors du conclave d’octobre visant à mettre en place des trajectoires budgétaires pour 2022 et 2023, la "Vivaldi" a décidé de prolonger ce paquet de base jusqu’à la fin de l’hiver, soit pour les mois de janvier, février et mars 2023.

Reste que selon le projet de loi discuté ce mercredi, si les prix venaient à baisser, l’intervention diminuerait aussi proportionnellement. "Nous pourrons réduire les montants pour l’électricité et le gaz en fonction des prix du marché ", a précisé la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten aux députés. "Nous allons consulter les tableaux de bord de la Creg, le régulateur fédéral... Mais selon les tableaux les plus récents, les prix de gros recommencent à grimper… Voilà pourquoi nous maintenons actuellement ces montants." La ministre Van der Straeten pourra adapter ces montants au plus tard le 31 décembre.

Qui peut recevoir le paquet de base ?

Le paquet de base est réservé aux clients qui disposent d’un contrat avec un tarif variable. Mais aussi ceux qui disposent d’un tarif fixe, conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021.

Les "chanceux" qui disposent d’un contrat à tarif avantageux ne sont donc pas concernés. Les contrats liés à des résidences secondaires ne sont pas non plus éligibles. Pour la plupart des ménages, ces primes sont nettes d’impôt. Néanmoins, une cotisation spéciale énergie est prévue pour les revenus les plus élevés, au-delà de 62 000 euros annuels. Ce plafond est majoré de 3 700 euros par personne à charge.

Depuis les rangs de l’opposition, le PTB estime que ces mesures ne suffisent pas: "Ce qu’il nous faut, c’est un vrai blocage des prix", a lancé la députée Greet Daems. "Ce que nous ne comprenons pas, c’est qu’Engie peut vendre de l’énergie à 300€ le megawattheure alors que les frais de production ne sont que de 35€ le megawattheure. Mais comme pour la prime précédente, nous allons soutenir ce projet de loi". Si l’opposition se montre critique, seule la N-VA s’est abstenue lors du vote. Le projet de loi peut donc désormais faire l’objet d’un débat et d’un vote en séance plénière.

La Creg face à une hausse importante des plaintes

Ce mardi, les députés de la commission de l’Énergie se penchaient sur le budget de la Creg, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. Or, une enveloppe supplémentaire de sept millions d’euros sera accordée en 2023 au régulateur, faisant passer son budget total de 17 à 24 millions. Une manière de permettre au régulateur d’assurer de nouvelles responsabilités, notamment celles liées à la taxation des surprofits. Face aux députés, les dirigeants de la Creg ont par ailleurs expliqué qu’ils étaient assaillis de questions de consommateurs.

«Il y a une augmentation énorme des plaintes», a même lancé Koen Locquet, le président de la CREG. «En 2020, nous comptabilisions 485 questions. En 2021, ce nombre a doublé pour atteindre 923 plaintes. Et maintenant, pour l’année 2022, nous sommes déjà à 1177 plaintes rien que sur les huit premiers mois. Cela signifie qu’il y a beaucoup de gens qui ont des questions, mais qui ne trouvent pas de réponses chez les fournisseurs.»

Guillaume Barkhuysen