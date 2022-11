Il est possible que 196 personnes ont été contaminées par la salmonellose; 56 rapports n’ont pas encore permis d’établir avec certitude que la maladie est en cause. Dix-neuf personnes se sont retrouvées à l’hôpital et, en Grande-Bretagne, une personne en est morte.

Les contaminations ont eu lieu en République tchèque, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Israël. La Finlande a été la plus durement touchée avec 42 cas confirmés et 47 cas suspects.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) rapporte que la vague de contaminations est susceptible de provenir du poulet prêt à consommer ou de la viande de poulet fraîche, par exemple dans les sandwichs et les wraps.

Selon l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), rien n’indique à ce stade que la maladie circule également en Belgique.