Éric et Sabine de Crombrugghe, les parents de la voyageuse belge, profitent du moment pour lancer un appel en faveur des Péruviens à l’approche de Noël.

Si votre intention est d’offrir des fleurs, nous vous invitons à contribuer à la fête de Noël qui sera organisée pour plus de 150 enfants et personnes âgées du Colca (Pérou), en leur offrant du chocolat chaud, des panettones, des jouets et des vêtements chauds pour l’hiver. Vous pouvez verser vos dons sur le compte ING: BE 42 3632 2071 5254 (BIC: BBRUBEBB) avec la mention « Natacha Colca » et votre e-mail

Il est également possible de rendre hommage à Natacha en envoyant un e-mail à l’adresse natachacolca@gmail.com

Il y a quelques jours, les parents de la jeune Belge ont publié un nouveau message en remerciant tous ceux qui ont aidé lors de cette épreuve.

"Cette longue quête et ce difficile combat, nous les avons menés tous ensemble. Votre soutien moral, vos encouragements, vos messages, votre soutien financier, votre générosité et votre solidarité nous ont donné cette force et ce courage d’aller jusqu’au bout pour retrouver Natacha. Nous avons un mot à vous dire du fond du cœur: MERCI. Nous tenons aussi à remercier les Autorités, les policiers, les secouristes et toutes les personnes qui ont participé aux recherches et nous ont accompagnés dans notre quête. Leurs efforts ont été exceptionnels, tant en Belgique qu’au Pérou".

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, était portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La touriste belge effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 05h00, pour aller contempler le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde.

Sa dépouille avait été retrouvée le 21 septembre. Le 6 octobre, des tests ADN ont confirmé qu’il s’agissait bien de la jeune Belge.