Prise en charge des AVC: 15 centres maximum et un plan de répartition très délicat

D’où l’enjeu d’une identification claire des unités hospitalières capables de pratiquer avec suffisamment d’expertise les interventions invasives comme la thrombectomie (qui consiste à libérer une artère cérébrale obstruée).

Dans le plan du fédéral, on les appelle les centres S2. Au total, 15 unités devraient recevoir un agrément en Belgique. L’objectif est de "moins fragmenter l’expertise" (et les moyens) et donc de limiter le nombre d’hôpitaux agréés dans cette spécialisation. En juillet 2022, le fédéral prenait un arrêté royal définissant le cadre. "Et c’est là que ça nous pose problème: si on suit le texte, on n’aura pas de centre S2 en province du Luxembourg ", s’inquiète la députée wallonne et bourgmestre de Libin Anne Laffut (MR).

Hors normes

En effet, pour coller aux nouvelles normes, il faudra démontrer que la technique des interventions invasives est bien maîtrisée: la barre est placée à un minimum de 50 thrombectomies en moyenne annuelle, et ce pour les trois dernières années précédant l’agrément, précise l’arrêté royal.

Les patients ne peuvent pas être pénalisés par des chiffres

Cette condition-là, le Luxembourg ne la remplit pas. La densité de la population dans la province est insuffisante. "Mais les patients ne peuvent pas être pénalisés par des chiffres", insiste la députée-bourgmestre.

"Je comprends parfaitement qu’il faut une pratique pour qu’il y ait une expertise. Je comprends aussi qu’établir des règles est primordial pour dispenser des soins de qualité, ajoute Anne Laffut. Mais notre province, qui ne possède certes pas le nombre de thrombectomies minimum, a néanmoins acquis une expertise en la matière."

Pas de nombre fixe

Plusieurs hôpitaux ont dénoncé l’arrêté royal du fédéral devant le Conseil d’Etat. Celui-ci a rendu son avis sans formuler de remarque. Le texte a donc été publié la semaine dernière.

Les hôpitaux wallons ont jusqu’au 15 décembre pour réagir et motiver leur demande.

La première mouture prévoyait un nombre fixe de centres S2 par Région : 5 en Wallonie, 3 à Bruxelles et 7 en Flandre. Il n’en est plus question. Mais le plafond global reste fixé à 15 centres pour la Belgique: une sorte d’objectif idéal pour le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke.

Appel à projets : c’est parti

Où en sommes-nous ? Les hôpitaux wallons viennent tout juste de recevoir l’appel à candidatures envoyé par l’Aviq pour solliciter un agrément. Ils ont jusqu’au 15 décembre pour réagir et motiver leur demande.

Ensuite, la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) analysera les dossiers sur base des critères fédéraux et fera un choix, avec la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny (MR), en charge des hôpitaux universitaires.

Le Luxembourg enverra aussi une demande "sur base de son expertise", selon Anne Laffut. Il y a quelques jours, comme la députée de Libin revenait à la charge pour la 3e fois sur le sujet, Christie Morreale s’est voulue rassurante : "Une éventuelle demande d’agrément qui émanerait d’un hôpital de la Province de Luxembourg sera examinée dans l’optique de faire en sorte que les habitants de la province puissent avoir accès aux meilleurs soins possibles dans un délai qui permette une prise en charge rapide, mais aussi optimale".

En gros : on fera au mieux. La qualité des soins et la proximité avant la rigidité des chiffres ?