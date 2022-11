Les navetteurs devront prendre leur mal en patience : depuis ce lundi 22h et jusqu’à jeudi, le trafic ferroviaire sera fortement perturbé en raison de plusieurs mouvements de grève. Mardi, le chiffre d’un train sur quatre circulant est annoncé. Mercredi et jeudi, un train sur deux devrait circuler. Cette dernière information reste cependant à confirmer.

2. Les Diables tentent d’aplanir les tensions

Eden Hazard et Thibaut Courtois se sont présentés face à la presse ce mardi. L’objectif était de remettre un peu de sérénité après la débâcle face au Maroc et aux tensions apparues. Notre gardien est notamment revenu sur les nombreuses informations qui ont circulé, tout comme notre capitaine qui affirme qu'"il y a beaucoup de bêtises qui ont été racontées, personne ne s’est battu dans le vestiaire".

3. Épidémie de bronchiolite en Belgique

Alors que le froid s’installe, plusieurs services de pédiatrie hospitalière sont saturés en Belgique, faisant face à une épidémie de bronchiolite “sans précédent”, comme c’est également le cas en France.

4. L’inflation ralentit (un peu)

Si elle a un peu ralenti, l’inflation reste à deux chiffres ce mois-ci en Belgique : 10,63 %, contre plus de 12 % le mois dernier. Ce sont toujours les produits énergétiques (gaz, électricité…) qui tirent l’inflation vers le haut, note l’office belge de statistique. Analyse avec l’évolution du prix de notre panier de 50 produits.

5. Évacuation dans l’urgence à Verviers

Un feu s’est déclaré dans un immeuble ce mardi matin à Verviers. Tous les habitants ont été évacués dans l’urgence.

6. Le retour de Metallica

Metallica a annoncé la sortie en avril prochain d’un nouvel album studio et une tournée en Europe et en Amérique du Nord en 2023 et 2024.

