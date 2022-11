Mais ce sentiment s’est aggravé avec le transfert d’Alexia Bertrand vers l’Open VLD et le gouvernement fédéral où elle occupe désormais le poste de Secrétaire d’État au Budget. Et les tentatives de la députée et ex-ministre de l’Énergie, Marie-Christine Marghem, de trouver une majorité alternative pour faire passer ses propositions de loi visant la prolongation de cinq réacteurs nucléaires ont été également très mal perçues.

Le « show dans les couloirs » de la Chambre

"Les 10 jours que nous venons de traverser n’ont pas été de tout repos", nous lance un ténor du parti libéral. "La semaine dernière, il y a d’abord eu une réunion du groupe MR au Parlement wallon où les propos tenus ont été très durs par rapport à la situation. Ce jeudi, c’était à la Chambre que les esprits se sont échauffés. Le chef de groupe Benoît Piedbœuf a même laissé entendre aux uns et aux autres son exaspération."

La situation était tellement tendue à la Chambre qu’en marge d’une réunion de la commission énergie, les députés d’autres groupes politiques ont pu voir Marie-Christine Marghem et Mathieu Bihet s’échanger des mots très durs. "Le ton est monté. C’était le show" MR "dans les couloirs", nous glisse d’ailleurs un parlementaire d’un autre parti francophone.

Mathieu Bihet n’avait visiblement pas accepté que sa collègue ait demandé, sans son autorisation, à la N-VA et au président de Défi de cosigner leur proposition de loi. "Depuis jeudi, les téléphones ont chauffé ", ajoute un mandataire MR. "On sent beaucoup d’agacement sur la manière de communiquer de Georges-Louis Bouchez. Et nombreux sont ceux qui craignent un isolement du parti alors que les élections 2024 sont à nos portes."

Le problème « déminé »

Après des premières explications lors d’un bureau, qui était fixé à 8h30, Georges-Louis Bouchez a pris la parole devant le conseil du MR, réuni dès 10h du matin, où il nous revient qu’il a répondu aux interrogations de Jean-Paul Wahl, de Sabine Laruelle, de Marie-Christine Marghem ou encore de Diana Nikolic. "Il exact que je suis intervenue, mais ce n’est pas pour mener une fronde.", nuance la députée Diana Nikolic. "Mes remarques ont été bien accueillies, mais le linge sale se lave en famille et je ne ferai donc pas davantage de commentaire. C’était une intervention franche et constructive qui s’inscrivait dans un échange constructif. Le conseil n’était d’ailleurs pas particulièrement tendu."

"Quand on a vu les membres du bureau arriver, on a compris que le problème avait été déminé", observe un autre participant. "On ne peut nier les qualités qu’il a, mais le style de Georges-Louis Bouchez agace en interne. S’il est hypervisible dans les médias, force est de constater que ce n’est pas toujours lui qui doit s’exprimer. Le président a expliqué qu’il serait attentif à sa communication. Il a d’ailleurs précisé qu’il twittait moins ces derniers temps…"