Accord salarial: une prime de 750€ pour les travailleurs des secteurs qui performent

Le gouvernement s’est entendu ce lundi en comité restreint – le kern – sur une proposition de conciliation permettant de sauver les négociations salariales entre les syndicats et les employeurs. Face à une marge salariale nulle, patrons et syndicats n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord. Mais sur ce sujet sensible, le gouvernement sort une nouvelle fois la carte des primes.