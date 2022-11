Dès que les portes s’ouvrent, la brume du dehors laisse place à une ambiance chaleureuse. Les bénévoles arrivent; du café chaud percole. On le boit en réfléchissant au menu du jour.

Le local comme ingrédient principal

Le mardi, un maraîcher livre des produits de saison. Aujourd’hui, les assiettes seront colorées du blanc des topinambours, de l’orange des carottes et du rouge des tomates. Christina, la responsable de la gestion journalière, explique qu’on y ajoutera les invendus d’un magasin bio de la rue: "On récupère ce qui était voué à être jeté et on en donne une partie au frigo solidaire de la place Jourdan et au cercle paroissial d’Etterbeek. […] Ce qui est essentiel, c’est que chacun accède à une alimentation saine et durable. Devrait-on manger mal car on a moins de moyens?"

Chacun met la main à la pâte

Une fois le menu établi, tous épluchent, cuisent, et goûtent. À l’heure du repas, la sonnette retentit. Beaucoup viendront manger et partager un bon moment. D’autres resteront faire la vaisselle. Christina explique en disposant les verres "qu’ici, chacun fait ce qu’il veut, il n’y a pas d’obligation de cuisiner. L’entraide et la convivialité priment".

À prix libre

Éric, un habitué, prépare un tiramisu. Il confie: "Ce que j’aime c’est la convivialité, la cohésion sociale. Tout le monde est le bienvenu, le prix est libre. On met avec son cœur, pas son portefeuille. Celui qui le peut paie le repas de son voisin. C’est solidaire."

Tourné vers des projets locaux

Pour Tanguy, qui aide Éric, cette activité est "un effort, bêtement. On a tendance à rester dans nos groupes et à ne pas chercher les réseaux qu’on pourrait créer au niveau local. Il y a un tas de choses qu’on peut y faire".

Près de lui, Clara prépare le gratin. Elle cuisine ici depuis quelques mois: "La solidarité m’apporte beaucoup de plaisir, mais aussi de l’énergie pour faire face au quotidien."