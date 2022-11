Crise énergétique: Di Rupo s’en prend à la Commission européenne à la « politique très allemande »

"Ce qui est anormal, c’est que l’Union européenne et la Commission nous donne 87 millions là où on a dépensé entre 4 et 5 milliards", a-t-il affirmé sur le plateau de la chaîne privée RTL-TVI à propos de l’aide financière provenant du fonds de solidarité de l’Union européenne à laquelle la Belgique avait fait appel après les inondations destructrices de l’été 2021.