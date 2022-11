Surcoûts au Parlement wallon: la chasse aux détails est ouverte

Bref. Le 7 novembre, l’administrateur délégué de AT Osborne, l’entreprise qui assiste le maître d’ouvrage, répond aux premières questions à chaud des parlementaires. Après quoi chacun tente de digérer les documents.

Dix jours plus tard, les représentants de l’opposition PTB et Les Engagés font savoir en conférence des présidents qu’il reste des tas de zones d’ombre.

Café, savon…

Le président du Bureau et du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt propose alors à chaque groupe d’envoyer une liste de questions pour le 24 novembre. Chacun a donc rendu son devoir. On ne sait pas encore si ça donnera lieu à une deuxième réunion avec AT Osborne. Mais ce sera peut-être le premier point à l’ordre du jour de la nouvelle commission de la Comptabilité, puisqu’elle aura un regard sur les comptes du Parlement wallon.

"Les rapports rendus manquent de détails pour pouvoir se faire une idée claire sur les dépenses, explique Germain Mugemangango (PTB). Les postes ne sont pas ventilés. Qu’est-ce qu’un coin café, par exemple ? (NDLR: il y en a pour 160 386 € rien que pour un ajout de coins cafés) Il n’y a pas de prix unitaires du matériel, ni le nombre de pièces achetées. Les marques ne sont pas indiquées, sauf pour les distributeurs de savon (NDLR: Frank, pour plus de 9 000 €)." Le député PTB a vérifié: la marque met son distributeur haut de gamme à 80 €. Ce qui nous ferait environ 110 distributeurs de savon…

Et ça peut s’appliquer à une bonne trentaine de postes: le PTB souhaite connaître le prix unitaire de la fourniture, la marque, le coût de l’installation, l’origine de la demande (Parlement ou entrepreneur), le recours éventuel à une mise en concurrence et, le cas échéant, la justification de la dépense supplémentaire.

Le dernier boulon

Chez Les Engagés, François Desquesnes l’assure: "On n’a pas d’a priori mais on a envie de savoir si tout le monde a fait son job, si tout a été fait dans les règles de l’art. S’il y a bien eu une maîtrise de tout cela. Il y a des doutes. Il faut les lever. Et on jugera sur pièces. Je ne croirai que ce que je verrai". Le groupe a les même demandes concernant les prix unitaires. "On veut aller dans le détail. Jusqu’au dernier boulon", prévient le chef de groupe Les Engagés.

Par ailleurs, François Desquesnes souhaite avoir connaissance d’une série de documents reprenant des décisions importantes du Bureau. Exemple : les délégations de pouvoir octroyées au greffier du Parlement.

On sait que, en 2018, son collègue de groupe André Antoine, qui siégeait alors au perchoir du Parlement, a laissé le champ libre au greffier. "OK, convient François Desquesnes. Mais quand on demande au Bureau copie de cette décision, ou des décisions prises avant et après au Bureau, on nous répond qu’on ne peut pas en disposer parce que le règlement ne le permet pas. Ça reste une boîte noire. C’est encore cet état d’esprit. Ce n’est pas parce que ces règles étaient en vigueur dans le passé qu’il ne faut pas les changer."

Son groupe va donc déposer une proposition de modification du règlement.