C'est la première fois que le Premier ministre belge met les pieds en Ukraine, depuis le 24 février et le début de l'invasion du pays par la Russie. De nombreux dirigeants et chefs de gouvernement l'avaient précédé.

Cette visite arrive à "un moment important", a confié Alexander De Croo aux journalistes qui l'accompagnent. "Nous sommes à l'aube de l'hiver et la Russie attaque la population civile. "C'est l'un des moments les plus difficiles depuis le début des hostilités." En effet, "le moment est crucial à l'approche de l'hiver", a appuyé Hadja Lahbib. "La Belgique va à nouveau soutenir l'Ukraine".

Le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères ont également ajouté que la Belgique avait été l'un des premiers pays à offrir une assistance militaire à l'Ukraine.

M. De Croo a reconnu qu'une telle visite comportait un certain risque, mais qu'elle avait été bien préparée en amont. "Le peuple ukrainien est en danger tous les jours", a-t-il déclaré. "Nous envoyons donc un signal important en venant jusqu'ici".

Le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères ne sont pas arrivés les mains vides. Ils ont annoncé que la Belgique apporterait une aide supplémentaire de quelque 37,4 millions d'euros à l'Ukraine. Outre un nouvel appui militaire, cette aide inclut un envoi B-FAST pour l'hiver comprenant des générateurs, des kits de premiers secours et des sacs de couchage, mais également une assistance humanitaire par l'intermédiaire de l'Unicef pour l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi qu'un soutien à la réhabilitation et à la reconstruction. Dans ce cadre-là, la Belgique va collaborer notamment avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue de réhabiliter 14 hôpitaux et des infrastructures d'eau et de chauffage.

Au total, la Belgique a déjà débloqué 221,7 millions d'euros d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre, ventilés comme suit: 145 millions d'euros d'aide militaire et 76,7 millions d'euros d'aide civile.

Sur le front, quinze civils ont péri vendredi dans un bombardement russe à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, deux semaines après le retrait contraint des troupes russes de cette ville stratégique, alors que des millions de foyers sont privés de courant dans tout le pays en raison des frappes de Moscou.

La stratégie russe de viser les infrastructures essentielles, au moment où l'Ukraine a basculé dans des températures hivernales, est constitutive de "crimes de guerre" pour les alliés occidentaux de l'Ukraine, et qualifiée de "crime contre l'humanité" par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.