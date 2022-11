Vers une plus grosse limitation du plastique à usage unique

Seraient concernés: les plateaux et contenants en plastique utilisés dans les stands d’alimentation ou les établissements de restauration pour consommation sur place ou à emporter; les emballages en plastique pour fruits et légumes qui peuvent facilement être vendus séparément; les autocollants sur les fruits et légumes; les sachets de thé en plastique, les capsules de café non compostables ainsi que d’autres petites matières plastiques telles que les confettis; les emballages utilisés pour les publicités que les gens reçoivent dans leurs boîtes aux lettres.