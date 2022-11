L’artiste anversois a été condamné en avril dernier à 18 mois de prison avec sursis pour des faits de violence, harcèlement, comportement sexuel inapproprié sur le lieu de travail et attentat à la pudeur sur une personne.

À Namur, le collectif Badass a déjà mené de nombreuses actions pour faire retirer son œuvre "Searching for Utopia" - une tortue en bronze sur laquelle trône son auteur - de la citadelle.

Cette fois, c’est à la majorité namuroise dont font partie Les Engagé.es que s’en est pris directement le collectif. Le tag a toutefois été rapidement effacé, puisqu’il n’était plus visible en fin de matinée.

"Il est important de distinguer l’artiste de son œuvre", a répété vendredi Maxime Prévot, en sa qualité de bourgmestre de Namur et de président des Engagé.es. "Certes, Jan Fabre a été reconnu coupable d’un certain nombre de faits. Mais, comme cela a été évoqué en long et en large au conseil communal, ce n’est pas pour autant que son œuvre doit être retirée de l’espace public."

Depuis l’annonce de la condamnation de l’artiste anversois, la Ville de Namur a pris des mesures. Un bandeau noir recouvre le visage de la représentation de l’artiste sur la tortue. Jusqu’à la fin de la condamnation de Jan Fabre, l’œuvre restera également plongée dans le noir durant la nuit, l’éclairage étant coupé. Enfin, un panneau informatif visant à contextualiser l’œuvre et "marquer la distance de la Ville à l’égard des actes du personnage" a été installé.

"Le dossier est maintenant clos. Ces actes inciviques du collectif Badass ne servent à rien et ne grandissent pas sa cause", a estimé Maxime Prévot.