Royauté, Sabena, frit-kots et patrimoine sur les timbres bpost en 2023

Les collectionneurs s’intéresseront aux timbres dédiés à la royauté et vendus en édition limitée. Le 20 janvier, jour du 50e anniversaire de la reine Mathilde, bpost dévoilera un nouveau feuillet rendant hommage à la souveraine.

D’ici là, la poste belge compte bien garder le secret et il en sera de même pour le timbre commémorant les dix ans de règne du roi Philippe. Cette émission spéciale sera dévoilée conjointement par bpost et le Palais le 12 juin, sur les réseaux sociaux.

En mars, les amateurs pourront ajouter à leur collection un feuillet rendant hommage aux riches heures d’un fleuron de l’aéronautique belge: la Sabena. Un autre feuillet, dédié aux automobiles emblématiques de Belgique, rappellera aux amoureux de belles cylindrées que le Plat pays a produit des modèles d’une rare élégance tels que le Minerva AL Coupé, l’Imperia Roadster et le FN 1300 Sport.

L’art sera également à la fête, avec des éditions consacrées à "l’année de l’Art nouveau", un événement organisé dans la capitale, et aux 75 printemps du mouvement avant-gardiste Cobra, porté par des poètes et peintres de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam entre 1948 et 1951.

Les créations de Raoul Servais, réalisateur belge de films d’animation, seront aussi à l’honneur.

Mais que serait la Belgique sans son patrimoine gustatif? Les frit-kots, emblèmes de l’esprit gourmet et gourmand des Belges, s’inviteront dans les bureaux de poste sous la forme d’un feuillet qui pourra être plié de façon à prendre la forme de ces points de ventes traditionnels.

Les sports n’ont pas non plus été oubliés avec une série marquant le coup d’envoi des Special Olympics World Games à Berlin en juin 2023.

En plus de ces timbres en édition limitée, bpost lancera des séries de timbres-poste permanentes. Le timbre destiné aux recommandés en 2023 représentera le bécasseau maubèche, tandis que la caille des blés figurera sur les timbres en vente dès juin 2023.