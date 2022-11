Échec professionnel: comment rebondir ?

Acceptation et remise en question

L’échec est quelque chose de naturel, que nous expérimentons tous un jour ou l’autre, dans quelque sphère que ce soit, que nous le voulions ou non. Si cela semble évident, la première chose à faire est donc de l’accepter. Et ce, même si l’expérience n’est pas agréable ou si votre ego est touché. Juste après un échec, il ne sert à rien de ruminer, mieux vaut prendre du temps pour soi afin de digérer la chose pour ensuite partir vers de nouvelles aventures. Profitez de ce moment pour faire des activités qui vous rendent heureux, vous procurent du plaisir. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à dédramatiser l’affaire. N’oubliez pas non plus que vous n’êtes certainement pas la première personne à vivre un échec, cela vous aidera à relativiser.

On a toujours une part de responsabilité dans un échec. Aussi, il est nécessaire de se remettre en question en prenant du recul sur la situation. Comment en est-on arrivé là ? À quel moment ? Qu’est-ce qui aurait pu être fait autrement ? Qu’est-ce qui a été exactement reproché ? Était-ce justifié ? Il ne s’agit pas ici de nourrir des regrets, ou de la rancœur, ou de se flageller, mais bien de prendre la mesure de ce qui peut être amélioré dans l’avenir. L’échec est aussi synonyme d’apprentissage: c’est une opportunité à saisir.

Comme une balle de ping-pong

Vous avez pris du temps pour vous, repris du poil de la bête, vous avez analysé l’échec vécu et vous êtes remis en question: il est temps maintenant de se remettre en selle. Et d’oser à nouveau. Telle une balle de ping-pong, il faut rebondir. C’est l’occasion de changer de voie si celle empruntée précédemment ne vous convenait pas, de mettre à jour vos compétences et connaissances, de refaire votre réseau professionnel. Vous revivrez certainement des échecs, mais sans doute célébrerez-vous également des victoires sur votre chemin.