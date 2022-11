Pour les quatre grandes banques, Belfius, KBC, ING et BNP Paribas Fortis, la rémunération des comptes d’épargne proposée sur le compte épargne se situe, actuellement, au minimum légal (0,11%).

"Avec une inflation qui dépasse 10%, 0,11% d’intérêt c’est grotesque. Ça veut dire que les gens perdent 10% de pouvoir d’achat sur leur épargne en un an", explique Éric Dor, directeur des études économiques de l’IÉSEG School of Management à Lille.

En octobre, l’inflation belge atteignait 12,27%. Ce qui signifie concrètement que quelqu’un qui avait déposé de l’argent sur un compte d’épargne il y a un an, avec un taux d’intérêt à 0,11%, a perdu en moyenne 12,16% de pouvoir d’achat sur son épargne.

Une hausse des taux d’intérêt ne permettrait pas de protéger complétement son argent de l’inflation, mais bien de soulager un peu cette perte de pouvoir d’achat.

Une clientèle inerte

Quelques banques, petites ou moyennes, ont déjà revu le taux d’intérêt du compte d’épargne à la hausse. C’est le cas de Keytrade qui a remonté la rémunération de son compte High Fidelity à 1% (0,3% pour le taux de base et 0,7% pour la prime de fidélité).

"Historiquement, ce sont toujours les petites banques qui vont offrir des taux d’intérêt plus intéressants parce que les grandes banques ont toujours compté sur le fait que les clients faisaient preuve d’une certaine inertie pour changer de compte", explique Nicolas Claeys, coordinateur de Test-Achats Invest. "Comme elles proposent déjà toutes une gamme de services, et qu’elles ont une clientèle bien établie, elles sont moins enclines à se montrer concurrentielles."

Beaucoup de liquidités

Les grandes banques ne se battent pas non plus pour attirer de nouveaux épargnants puisqu’environ 300 milliards d’euros reposent actuellement sur les comptes d’épargne belges. Or, rémunérer l’épargne leur coûte de l’argent.

C’était d’autant plus le cas avant cet été, lorsque les excès de liquidité (l’épargne qui n’était pas redistribuée sous forme de crédit) qu’elles plaçaient auprès de la Banque Centrale Européenne (BCE) étaient taxés à environ 0,35%.

Mais, à présent que les taux d’intérêt ont augmenté, les banques ne sont plus pénalisées. Au contraire, elles profitent désormais des conditions plus favorables puisque l’argent qu’elles déposent à la BCE leur rapporte des intérêts.

"Pour l’épargne qu’une banque place auprès de la BCE, elle reçoit 1,50% et donc c’est beaucoup plus que les 0,11% qu’elles donnent à leurs clients ", souligne Nicolas Claeys.

D’autant plus que le taux des crédits accordés par les banques, comme les crédits hypothécaires, a augmenté eux aussi. Elles se retrouvent donc dans une position confortable.

"Dès qu’une grande banque commencera à relever ses taux, les autres seront obligées de suivre, assure Éric Dor. Elles se surveillent donc mutuellement. Mais ça les arrange bien que personne ne le fasse pour l’instant. Et donc, c’est une situation qui risque de durer encore un certain temps."