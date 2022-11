Prolongation du nucléaire : quand Marghem fait trembler la Vivaldi

Acte I: à la recherche de soutiens extérieurs

Retour en septembre dernier. Marie-Christine Marghem dépose une proposition de loi visant à prolonger cinq des sept centrales et à abroger la loi de 2003.

"Depuis mars 2022, je constate que le gouvernement n’a pas envie d’avancer sur le dossier nucléaire", lance Marie-Christine Marghem qui se désole que les négociations avec Engie visant la prolongation de la vie des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4 jusqu’en 2035 patinent. "Le 7 novembre, j’ai donc décidé de proposer mon texte aux partis démocratiques de l’opposition. Concours de circonstances, ce mercredi soir, je me rends compte que Bert Wollants et Theo Francken de la N-VA ont signé le texte."

Acte II: une recherche de majorité qui dérange

Le spectre d’une majorité alternative provoque des crispations au sein des partenaires de la Vivaldi.

"Je ne pense pas que chercher le soutien de l’opposition pour diviser la majorité soit la stratégie la plus sensée", a affirmé le président du CD&V, Sammy Mahdi au micro de la VRT. Pour Groen, parti de la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten, il s’agit même d’une "blague": "Avec de tels coups, on n’obtiendra pas d’accord avec Engie."

Gilles Van den Burre, chef de groupe Écolo à la Chambre, s’est également indigné: "C’est une attitude déloyale et je le regrette vivement… Ce n’est pas comme ça que l’on procède si on veut faire avancer un sujet."

Acte III: le MR met fin à la polémique

Changement de ton sur le coup de midi. Face à un vent de contestation venant de la Vivaldi, mais aussi des rangs libéraux, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, annonce qu’il n’y aura pas de majorité de rechange pour faire passer ce texte.

"Si on vote ce texte en majorité alternative, après ce sera le désordre total", nous explique le président du MR. "Comment négocier avec Engie de la sorte ? Il ne suffit pas de voter, il faut mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre, il faut un gouvernement".

Selon un cacique du MR, ce serait sans l’autorisation du président du MR ni des cosignataires de la proposition de loi que Marie-Christine Marghem a été chercher des soutiens extérieurs à la Vivaldi.

Mais la députée l’assure: sa proposition de loi n’est pas pour autant mise au frigo. "Ce jeudi matin, Georges-Louis Bouchez a demandé qu’on ne mette pas ce texte à l’agenda", explique Marie-Christine Marghem. "Il me soutient toujours, mais il veut faire comprendre à la majorité fédérale qu’il faut ouvrir les yeux. La loyauté fédérale, nous estimons que cela doit aller dans les deux sens et qu’on peut faire évoluer des accords de gouvernement."

Formellement, la commission de l’Energie ne votera aucune proposition de loi la semaine prochaine officiellement par manque de temps.

Dans les rangs libéraux, on rappelle aussi que ce n’est pas la première fois qu’un texte est co-signé par des membres de la majorité et de l’opposition. Ainsi, Raoul Hedebouw (PTB) et feu-Marc Goblet (PS) ont déposé ensemble une proposition de loi pour modifier la loi salariale de 1996.

Acte IV: l’opposition conteste aussi le texte

Pour que cette proposition de loi soit votée, il faut trouver d’autres soutiens. Or, dans l’opposition, Les Engagés refusent de soutenir celle-ci (lire ci-dessous). Et du côté du PTB, on affirme que le texte du MR est… imbuvable: "Nous estimons que les centrales nucléaires et la politique énergétique globale de ce pays sont dans les mains d’Engie", analyse le député PTB Thierry Warmoes. "Or, la proposition de Marie-Christine Marghem vise à renforcer la mainmise d’Engie et va les installer dans un fauteuil, notamment par l’instauration d’un forfait à la baisse sur la rente nucléaire. Nous pourrions soutenir une prolongation du nucléaire, mais uniquement si l’on démontre la nécessité en matière de sécurité d’approvisionnement et s’il y a une reprise de la gestion des centrales par le public."

Les Engagés dénoncent une «mascarade»

Depuis les bancs de l’opposition, les Engagés estiment qu’il faut prolonger plus de deux réacteurs nucléaires. Cependant, ils ne comptent pas co-signer la proposition de loi de Marie-Christine Marghem. Ils dénoncent une «mascarade»…

«Sur la prolongation du nucléaire, nous avons déposé notre propre proposition de loi», nous rappelle Catherine Fonck, cheffe de groupe Les Engagés. «Un texte dans la lignée de ce que nous avions déjà proposé via des amendements au projet de loi qui réparait la prolongation illégale des deux centrales décidée par le gouvernement Michel. Or, Marie-Christine Marghem était sortie pour ne pas voter en commission et le MR avait voté contre en plénière. Entre ce que le MR dit et ce qu’il fait, il y a donc un fossé».

Les Engagés estiment enfin qu’il y a un doute sur la compatibilité de la proposition du MR avec le cadre européen et international. C’est pour cette raison qu’ils privilégieront leur texte.