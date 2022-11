Indexation des allocations familiales en 2023: « Il faut arrêter de faire peur aux gens »

Cette indexation va peser 343 millions€ de plus dans le budget wallon en 2023. Total du poste "allocations familiales": 2,9 milliards€. "C’est 15% du budget total de la Région", note la députée PTB Alice Bernard, en séance plénière du Parlement wallon mercredi.

La ministre wallonne en charge de cette matière Valérie De Bue (MR) a déjà annoncé que les allocations seraient bien indexées en 2023. "Mais je me tracasse pour… après 2023 ", insiste Alice Bernard.

Pas à l’ordre du jour

"C’est une somme très importante mais personne ne remet en question l’importance de ces allocations pour les familles wallonnes. Et l’indexation permet quelque peu de faire face à l’inflation", intervient Fatima Ahallouch (PS).

La Flandre a décidé de ne pas indexer. "Mais je confirme: la non-indexation des allocations familiales n’a jamais été sur la table du gouvernement", rapporte Valérie De Bue.

La recommandation du consultant Roland Berger n’a donc pas été suivie (pas davantage pour le Fonds des Communes).

"Le gouvernement a pris ses responsabilités et a maintenu les indexations et l’ensemble de ses politiques publiques ", se félicite Valérie De Bue. Elle ajoute que, au-delà de la décision en tant que telle, la Région sera bel et bien en capacité de financer l’indexation.

Une évaluation globale pour 2024

Et en 2024 ? "Vous venez quand même avec une étude pour 2024 dans l’intention de revoir certaines choses, insiste la députée PTB Alice Bernard. On veut rassurer toutes les familles."

Et en effet, une évaluation du modèle est prévue. "Depuis septembre, une série d’entretiens sont menés avec des acteurs de terrain, confirme Valérie De Bue. L’idée, c’est de proposer différents scénarios en 2024, pour aider les décideurs à prendre des mesures en lien avec l’enfance et la précarité infantile, dans le cadre du plan de sortie de la pauvreté."

Cette évaluation est très attendue et elle sera salutaire

L’évaluation ne porterait pas seulement sur les allocations familiales, mais sur toutes les politiques qui ont un impact sur la pauvreté infantile. Une étude prospective et exploratoire est en cours, à l’initiative de l’Aviq et de l’Iweps.

Et si les conclusions sont attendues en 2024, la ministre De Bue garantit que l’indexation sera intégrée aussi cette année-là.

"La réponse est claire . Les allocations familiales seront bien indexées. Il faut arrêter de jeter de l’huile sur le feu, de faire peur aux gens, aux familles, réagit vivement Fatima Ahallouch. Quant à cette évaluation, elle est très attendue et elle sera salutaire. C’est important d’avoir un regard transversal pour savoir comment éradiquer cette pauvreté infantile."