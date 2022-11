Frank De Winne et Dirk Frimout, nos deux précédents astronautes belges qui ont ouvert la voie

Au total, Dirk Frimout restera plus de 8 jours dans l’espace au cours de cette mission qui doit étudier l’atmosphère de notre planète. Un équipage de six hommes et une femme se trouvent à bord d’Atlantis, mené par le commandant Charles F. Bolden.

L’équipage de la mission Atlantis (STS-45). ©NASA

Frank De Winne, deuxième spationaute belge, participera lui a plusieurs missions spatiales. Il sera surtout le premier astronaute européen à commander l’ISS, la Station spatiale internationale.

Il effectuera une première mission du 30 octobre au 10 novembre 2002, en décollant à bord d’un Soyouz qui ira s’arrimer à l’ISS (mission Soyouz TMA-1).

Le 27 mai 2009, Frank De Winne participe à Soyouz TMA-15, la 20e expédition vers la Station spatiale internationale. La durée de la mission est de 6 mois, au cours desquels il deviendra commandant l’ISS, le 10 octobre 2009.

Sa mission s’achève le 1er décembre de cette année-là, avec son retour sur Terre.