Des dizaines de pararégionaux échappent au contrôle de la Cour des Comptes: la position du premier président Philippe Roland

Or, le nouveau super invest wallon NewCo, résultat de la fusion de la SRIW, de la Sogepa et de la Sowalfin, fait partie de ces UAP de type 3. Il sera opérationnel dès janvier ; l’acte permettant la constitution de la société anonyme a été signé le 4 novembre, annonce le ministre de l’Économie Willy Borsus (MR). NewCo va démarrer avec un bilan total de près de 6 milliards.

Comment organiser le contrôle de ces opérateurs parfois très bien dotés ? Le premier président de la Cour des Comptes Philippe Roland a son idée.

Il était entendu lors de la dernière commission Budget du Parlement wallon. L’audition était organisée dans le cadre d’une proposition de décret signée Les Engagés, qui porte sur le contrôle de ces entités de type 3.

Secret professionnel

Le texte de l’opposition soutient le principe d’un contrôle financier entité par entité. Ce que le président de la Cour des Comptes exclut. "La Cour n’a pas les ressources pour avoir le contrôle des comptes de toutes les UAP", fait remarquer Philippe Roland.

Et ce contrôle demeurant dans la sphère des missions ordinaires de la Cour, elle ne pourrait pas non plus solliciter de financement complémentaire pour passer en revue le budget de ces organismes (lire ci-dessous).

Aujourd’hui, on peut poser des questions aux réviseurs, mais ils ne sont pas obligés de nous répondre

Le premier président prône non pas un audit individualisé de ces entités, mais plutôt une approche intégrée, "via l’élaboration d’un compte consolidé établi par la Région qui serait contrôlé par la Cour des Comptes".

On ne partirait pas de rien, ajoute le premier président de la Cour, puisque ces organismes sont déjà soumis au contrôle de réviseurs d’entreprise, qui rédigent un rapport annuel. "On ne va pas refaire le contrôle qu’ils font. Mais on peut voir si au niveau consolidé, l’intégration des comptes de telle UAP est solide, cohérent. La levée du secret professionnel (NDLR: des réviseurs) devrait aussi être prévue dans le cadre d’un contrôle par la Cour des Comptes. Aujourd’hui, on peut leur poser des questions, mais ils ne sont pas obligés de nous répondre", souligne-t-il.

La part d’incertitude

Selon Philippe Roland, c’est la meilleure formule pour transmettre à l’Europe des données fiables. Une directive européenne de 2011 impose en effet à tous les États membres "de disposer d’un système de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des autorités publiques".

Des organismes envoient leurs données financières trop tard à l’Institut des Comptes nationaux. Ou pas du tout

Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Des organismes envoient leurs données financières trop tard à l’Institut des Comptes nationaux (ICN). Ou pas du tout. "Nous proposons de combler cette part d’incertitude dans ce qui est transmis d’abord à l’ICN puis à l’Europe: un compte consolidé, qui reprendrait tous les organismes qui ont une influence sur la performance wallonne, au niveau des comptes publics. L’ICN n’aurait plus qu’à retranscrire pour l’Europe ces données transmises par la Région, après contrôle externe par la Cour des Comptes."

À noter que le ministre du Budget Adrien Dolimont fait sienne la position de la Cour des Comptes. Le décret WBFin du 15 décembre 2011, qui reprend les règles budgétaires et comptables applicables au gouvernement et à l’administration (actuellement en cours de remaniement), devrait intégrer ces éléments.