Les comptes de la Région recalés pour la 2e année consécutive: comment en est-on arrivé là ?

Dans l’opposition Les Engagés, André Antoine trace un tableau sombre de la situation, prédisant au ministre qu’il ne parviendrait pas à décrocher une opinion favorable de la Cour des Comptes avant la fin de cette législature. "Les délais sont trop courts et le chantier trop important", lance-t-il. Adrien Dolimont reste relativement confiant.

« Métavers »

La Cour des comptes épingle la Région pour ses comptes 2021 avec les mêmes arguments que ceux qui ont présidé au recalage de l’édition 2020: ils ne donnent pas une image fidèle de la situation financière et du patrimoine gérés de la Région wallonne. Une série d’anomalies et de carences sont identifiées.

Nous dépensons plus d’un quart supplémentaire par rapport à nos recettes. C’est la surchauffe

André Antoine note déjà une évolution sur le solde de financement. "Les montants n’ont plus rien à voir avec ceux que votre prédécesseur (NDLR: Jean-Luc Crucke) affichait. C’était du “métavers”, ici ce sont les chiffres réels: pour 2019, l’Institut des comptes nationaux retient -485,7 millions ; c’est – 1,83 milliard pour 2020 et -3,62 milliards pour 2021. Avec par conséquent une évolution considérable de la dette consolidée. "

Il retient aussi l’écart entre les dépenses et les recettes, qui grimpe à 25% sur la période visée: "Nous dépensons plus d’un quart supplémentaire par rapport à nos recettes. C’est la surchauffe", souffle-t-il.

Héritage

Dans la majorité, l’Écolo Stéphane Hazée fait aussi le constat. Des recettes (239 millions) et des dettes (560 millions) ont été sous-estimées, des créances à l’égard du CRAC, le centre régional d’aide aux Communes, ont été au contraire surévaluées pour plus d’un milliard. Il y a eu des "doubles comptages de terrains, des stocks non évalués, tout comme des actifs sur les comptes bancaires pour plus de 200 millions", poursuit Stéphane Hazée.

Mais il rappelle que la Région a pris un retard important dans l’évolution de son logiciel comptable et l’application de son décret WBFin (qui date de 2011 et porte sur l’organisation du budget et de la comptabilité). "C’est le résultat d’atermoiements et de reports sous d’autres législatures. L’héritage était lourd ", analyse le député Écolo.

Contexte

Deux logiciels de gestion, l’ancien GCom (qui ne permettait pas l’application de la nouvelle comptabilité publique) et le nouveau (SAP) ont en effet cohabité via un interface pendant les deux exercices critiqués.

Depuis janvier dernier, l’interface n’est plus nécessaire. "Les écarts entre les chiffres vont s’amenuiser de facto", promet le ministre Dolimont. Pour qui la modernisation du cadre juridique est primordiale: "Il ne peut plus être question, avec un budget de 20 milliards, de gérer les deniers wallons comme il y a 15 ans ou 20 ans, quand le budget était trois fois moindre".

On avance. Ce qui ne veut pas dire que les comptes de l’exercice 2022 seront certifiés sans réserve

Il reste des difficultés, dit-il. Notamment un manque de transversalité et des problèmes de compétences en termes de comptabilité générale au sein de l’administration. Il reste confiant: on avance. "Ce qui ne veut pas dire que les comptes de l’exercice 2022 seront certifiés sans réserve." D’autres entités mieux rodées à la nouvelle comptabilité publique se retrouvent elles aussi privées de la certification de la Cour des Comptes. "Ce n’est pas une excuse, c’est une mise en contexte. "