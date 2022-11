Divisés comme jamais, l’Open VLD et le MR jouent la carte de l’apaisement

Reste qu’un ténor nous l’affirme : "Sur certains dossiers, ce n’était déjà pas la franche camaraderie. Il risque d’y avoir un fond de rancune durant quelque temps…"

Petit rappel des épisodes précédents.

Vendredi après-midi, après une semaine infernale liée aux "erreurs" – pour reprendre les termes du Premier ministre – dans les tableaux budgétaires, la secrétaire d’État au Budget, Eva De Bleeker (Open VLD), est contrainte à la démission. Pour la remplacer, Alexander De Croo, le Premier ministre, et Egbert Lachaert, le président de l’Open VLD, vont sortir une carte inédite de leur jeu. Ils jettent leur dévolu sur Alexia Bertrand, la cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois.

Née à Anvers, cette élue aux 6 098 voix de préférence lors du dernier scrutin régional, était entrée en rébellion.

Ex-cheffe de cabinet de Didier Reynders lorsqu’il était ministre fédéral, elle avait vu filer sous son nez le portefeuille des Affaires étrangères, proposé à Hadja Lahbib.

En acceptant cette proposition liée à un transfert du MR vers l’Open VLD, Alexia Bertrand tient sa revanche sur Georges-Louis Bouchez. D’autant que le président du MR n’a pas été associé à la décision. Parti pour Abu Dhabi afin d’assister au Grand Prix de Formule1, il a appris ce départ inédit par un appel d’Egbert Lachaert.

Outre la revanche d’Alexia Bertrand, les plus fins observateurs verront aussi dans cette manœuvre une réplique de l’Open VLD, qui ne supportait plus l’attitude du MR et les torpillages intempestifs de Georges-Louis Bouchez contre le gouvernement.

Egbert Lachaert en remet une couche

Ce dimanche, le président de l’Open VLD était l’invité de "C’est pas tous les jours dimanche" sur RTL-TVI. Interrogé par Christophe Deborsu, Lachaert se lâche à nouveau sur le MR. Il reconnaît des tensions ces derniers mois entre libéraux francophones et flamands. Il évoque une "attaque personnelle" récente de Marie-Christine Marghem envers Alexander De Croo. Et il s’indigne des positions critiques des députés MR en commission conjointe Justice-Intérieur suite à l’assassinat du policier Thomas Monjoie par Yassine M, un radicalisé fiché par l’Ocam. Il ose même une comparaison qui scandalise les députés MR : "Notre ministre Vincent Van Quickenborne n’était pas dans une position facile. C’est un dossier très délicat, il ne faut pas jouer ça populiste. Et là je vois quelques députés qui l’attaquent d’une manière qui est presque un copié-collé du Vlaams Belang"…

Il n’en fallait pas davantage pour provoquer l’indignation

Mais, à la Chambre, les tensions entre Open VLD et MR ne datent pas d’hier. La semaine dernière, nos confrères de La Libre dévoilaient qu’un souper devant réunir les deux groupes libéraux a été annulé, à cause de ces divisions.

La colère… et puis le calme

Dimanche après-midi, à Abu Dhabi, Georges-Louis Bouchez voit rouge. Il balance un tweet cinglant en plein Grand Prix de Formule1. "La réalité : Aucun accord sur le nucléaire, pire élève de l’Union européenne sur le budget, aucune réponse au fait qu’on relâche un fiché OCAM qui tue un policier juste après. Pour le monde politique et la presse : le MR ne se comporte pas bien. LAMENTABLE". La nuit porte-t-elle conseil ? Ce lundi, Georges-Louis Bouchez envoie un message à l’ensemble de ses troupes. Et le ton change. Il revient d’abord sur la désignation "d’Alexia" et affirme qu’il s’agit d’"une bonne chose dans le renforcement des liens avec l’Open VLD". Dans ce message envoyé aux mandataires MR, il ajoute aussi que "les propos de dimanche d’Egbert ont été amplifiés et déformés par la presse. Raison pour laquelle ma réponse a été de dire qu’il était lamentable que le petit milieu continue à alimenter des petits jeux alors que nous avions de vrais défis."

Georges-Louis Bouchez indique enfin que des contacts ont lieu avec l’Open VLD "pour calmer tout cela". Un acte qui s’est visiblement traduit par une déclaration commune envoyée par le MR et l’Open VLD aux rédactions.

"Comme dans toutes les familles, des divergences peuvent survenir. Mais celles-ci ne peuvent remettre en cause notre ciment commun : la défense d’un projet libéral pour une Belgique de liberté et de progrès", explique le communiqué. "Dans ce contexte, les présidents Bouchez et Lachaert prendront l’initiative afin de permettre la coordination de notre action sur les dossiers socio-économiques et budgétaires importants. Dans ce cadre des réunions communes sont prévues entre présidents, membres du gouvernement et de la Chambre pour améliorer la coordination de leur action.".

Reste à voir si cela suffira à "recoller les morceaux". Chez les parlementaires contactés ce lundi après-midi, de sérieux doutes subsistaient…

Le torpillage de la Vivaldi va-t-il mettre le MR en difficulté?

Tant du côté de l’Open VLD qu’au «16 rue de la Loi», les torpillages de Georges-Louis Bouchez agacent. Une forme de particip-opposition qui, en soi, n’a rien de nouveau.

«Ce n’est pas la première fois que cela se produit, tant du côté néerlandophone que francophone», analyse Pierre Vercauteren, politologue à l’UCLouvain.

«Et c’est un phénomène auquel on doit s’attendre à l’avenir. Une des raisons tient dans la nécessité pour tout parti, dans une coalition aussi large que la Vivaldi, d’avoir de la visibilité alors qu’il fait face à des difficultés pour marquer la politique du gouvernement de son empreinte. Ceci explique cette attitude qui peut apparaître à la place d’une logique de loyauté gouvernementale.»

Pour Pierre Vercauteren, c’est un calcul qui peut s’avérer risqué. «Les écologistes l’avaient pratiqué durant le gouvernement Verhofstadt I», rappelle le politologue. «Or, le fait de braquer un certain nombre de partenaires peut rendre les choses difficiles. Et les prochaines échéances, en 2024, seront majeures.»