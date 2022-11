Bouchez après le départ d’Alexia Bertrand: «Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise»

Cette désignation et les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée ont tout à la fois montré à quel point était grande la déception de Bertrand depuis que Hadja Lahbib lui avait été préférée pour remplacer Sophie Wilmès aux Affaires étrangères, mais aussi à quel point les relations entre les deux partis s’étaient dégradées. Cette dégradation s’est vérifiée durant le week-end avec des propos pour le moins durs du président de l’Open Vld à l’égard du MR, dans les médias, suivis d’un tweet décapant de Bouchez.

Lundi, le MR n’a pas tenu de bureau. Après un week-end à Abu Dhabi où il assistait au GP de F1, le président devait donner un cours à la Sorbonne à Paris, a-t-on indiqué au siège du parti. Un événement prévu de longue date. L’intéressé a toutefois adressé un message à ses mandataires dont l’Agence Belga a pu prendre connaissance

"Le week-end fut surprenant, il me semblait normal de vous tenir informé", commence-t-il. "La désignation d’Alexia est une bonne chose dans le renforcement de nos liens avec l’Open VLD comme plusieurs analystes l’indiquent. Raison pour laquelle, ce fut commenté positivement".

Quant aux propos tenus par Lachaert, ils "ont été amplifiés et déformés par la presse", selon M. Bouchez. "Raison pour laquelle ma réponse a été de dire qu’il était lamentable que le petit milieu continue à alimenter des petits jeux alors que nous avions de vrais défis. Là aussi, le propos a été déformé. Tout ceci a donné lieu à une montée de température mais des contacts ont eu lieu avec l’Open VLD pour calmer tout cela. Nous devons regarder de l’avant et rappeler que ce qui nous unit et plus fort que ce qui nous divise", a-t-il ajouté.