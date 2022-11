L’une des mesures contenues dans le texte consiste à doubler l’abattement sur les droits d’enregistrement pour l’acquisition d’un premier logement.

Droits d’enregistrement: on allège la facture

Depuis un peu moins de 4 ans, les candidats à l’achat d’un bien immobilier bénéficient d’un abattement fiscal sur les droits d’enregistrement pour la première tranche de 20.000 €. Selon le gouvernement wallon, environ 25.000 ménages en bénéficient chaque année.

Sur proposition du ministre Adrien Dolimont (MR) en charge du Budget et des Finances, une seconde tranche de 20.000 € pourra être prise en compte pour cet abattement.

Autrement dit, au lieu d’économiser 2.500 € de droits d’enregistrement sur 20.000 €, les candidats primo-acquérants pourront économiser le double sur 40.000 €, soit jusqu’à 5.000 € "pour un bien soumis au taux normal de l’enregistrement de 12,5%".

Il est donc permis de commencer par exemple par un studio, pour ensuite passer à un appartement et finalement acheter une maison

Condition: il doit s’agir d’un bien immobilier qui servira d’habitation unique et il ne doit pas dépasser une base imposable de 350.000 €. Au-delà de ce montant, l’abattement est réduit. Et à partir de 500.000 €, on en revient à l’abattement des 20.000 € actuellement en vigueur, avec une économie de 2.500 € sur les droits.

Puisqu’on parle d’habitation unique, le gouvernement précise "qu’une même personne ou un même ménage peut bénéficier plusieurs fois de la mesure au cours de la vie à la seule condition qu’il s’agisse toujours de sa seule habitation en propriété. Il est donc permis de commencer par exemple par un studio, pour ensuite passer à un appartement et finalement acheter une maison selon l’évolution familiale, si l’on revend le bien précédemment acquis."

On considère que plus de 90% des Wallons achètent un premier bien sous la barre des 350.000 €. Pour les autres, rien ne change.

Les terrains à bâtir

Le gouvernement wallon a aussi prévu un abattement pour un terrain à bâtir "ou une habitation en construction ou sur plan". Avec des montants réduits de moitié: si le bien atteint une base imposable maximale de 175.000 € (et non plus 350.000 €), alors l’économie fiscale est doublée sur les deux premières tranches de 20.000 €.

Ensuite, l’économie est dégressive. Et à partir de 250.000 € de base imposable pour le terrain, on revient à un abattement sur une tranche de 20.000 €.

"En effet, il ne serait pas logique d’octroyer un avantage similaire sur un terrain de 350.000 € sur lequel sera érigé une construction portant la valeur totale de l’habitation nettement au-delà de ces 350.000 €. La disposition ainsi paramétrée permet de garantir une certaine équité."

Mobylettes et énergie renouvelable

Par ailleurs, il est aussi proposé de "rectifier une anomalie" fiscale. Elle concerne les mobylettes.

Les motocyclettes de faible cylindrée thermiques (jusqu’à 250 cc) ne sont actuellement soumises à aucune taxe de circulation, alors que leurs équivalents électriques (les scooters électriques de 11 kW) y sont soumis.

Le gouvernement veut mettre fin à cette discrimination: on fait sauter la taxe de circulation pour tout le monde, pour ne pas décourager la mobilité électrique.

Les nouveaux véhicules électriques immatriculés avant la publication du futur décret seront toujours soumis à la taxe de circulation (65 € par an). Ensuite, elle sera ramenée à zéro.

Enfin, on parle de précompte immobilier. Pour encourager la production d’énergie renouvelable sur des sites relevant du domaine public (des friches, des terrains non exploités par la Défense, des toitures ou des parkings), l’exonération du précompte immobilier qui prévaut déjà actuellement pour ces surfaces sera étendue en cas d’installation de panneaux photovoltaïques ou autres équipements de production d’énergie renouvelable.

"Il n’y aura donc plus de risques fiscaux à accepter ces installations dans le domaine public, même si elles ont une finalité commerciale", explique le cabinet du ministre Dolimont.

Ce paquet de mesures pourraient entrer en vigueur d’ici l’été prochain.