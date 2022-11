Déceptions face à l’accord minimaliste trouvé à la COP27

Un fonds pour répondre aux pertes et préjudices

La grosse avancée de l’accord se résume en un point: l’établissement d’un fonds pour répondre aux pertes et préjudices.

Les pertes et préjudices font référence aux dégâts climatiques, parfois irréversibles, déjà subis dans certains pays à la suite des changements climatiques. La demande de leur financement était l’une des revendications principales des pays du Sud à la COP27.

Pour Jean-Pascal van Ypersele, climatologue à l’UCLouvain et candidat à la présidence du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la création de ce fonds est "un résultat très positif". Mais le scientifique juge toutefois "regrettable" que sa création ait été nécessaire, "tout simplement parce qu’aucune politique ou mesure suffisante d’atténuation ou d’adaptation n’a été mise en place au cours des 40 dernières années."

Le climatologue reste aussi prudent sur la création de ce fonds. "Si ce fond n’est pas alimenté très sérieusement, cela ne va pas les aider beaucoup. Cette enveloppe risque d’être largement vide, s’il n’y a pas des pays qui y versent des montants importants."

Le texte adopté prévoit la mise en place rapide d’un comité chargé d’opérationnaliser le fonds. Il reste toutefois assez flou sur la manière dont ce fonds sera alimenté.

Sortie des énergies fossiles: pas d’avancée

Au rayon déceptions, le texte ne pousse pas davantage les ambitions de limitation du réchauffement, l’objectif étant toujours de ne pas dépasser une hausse de 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Il faut noter aussi que l’accord consacre un statu quo par rapport à la COP26 de Glasgow sur la question de la sortie des énergies fossiles.

Plusieurs pays, dont l’Inde, soutenue par l’Union européenne, avaient plaidé ces derniers jours pour que la COP27 se prononce sur une sortie progressive de toutes les énergies fossiles.

Enfin, la COP27 appelle les banques multilatérales de développement, les institutions financières internationales et leurs actionnaires "à revoir leurs pratiques et priorités", à mobiliser du financement climat et à "définir une nouvelle vision" à même de répondre à l’urgence climatique mondiale.

L’Europe fait part de sa déception

"Ce que nous avons là, c’est un pas en avant trop court pour les habitants de la planète", a lancé devant l’assemblée le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans. "Il ne fournit pas assez d’efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leurs réductions d’émissions."

Selon le Néerlandais, le monde a déjà perdu beaucoup de temps. "Mais demain, nous commençons déjà à préparer la COP28", a conclu Frans Timmermans. Celle-ci aura lieu aux Émirats arabes unis à la fin 2023.

Zakia Khattabi: « On a sauvé les meubles »

À l’issue de la COP27, la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi (Écolo), ne pouvait pas cacher sa déception.

Zakia Khattabi, vous avez participé aux négociations à Charm el-Cheikh. Partagez-vous cette déception affichée par de nombreux acteurs politiques et associatifs ?

Je la partage. Mais c’est le meilleur accord qu’on pouvait obtenir eu égard à l’état de défiance qui a prévalu tout au long de ces négociations. J’ai même envie de dire qu’on a sauvé les meubles. Là où l’on a échoué, c’est sur l’absence d’objectif de sortie des énergies fossiles et sur le "mitigation work program", qui est un outil de gouvernance et de pilotage. Nous aurions voulu que cette instance ne soit pas juste un salon de discussion.

Vous évoquez des discussions difficiles avec les pays en voie de développement. La création de ce fonds de soutien pour les plus touchés par le changement climatique ne va-t-elle pas changer la donne ?

Nous avons tous été surpris du niveau de défiance. Mais le Covid est passé par là. Nous avons donc travaillé à rétablir cette confiance. Cela fait 30 ans que les pays victimes demandent une reconnaissance. Pour la première fois, ils l’ont obtenue. Mais la position de la Commission était claire: l’Europe n’était pas pour la création de ce fonds. La proposition sur la table vise un soutien indifférencié. Nous, nous voulions cibler les aides. Il n’y a pas de raison que la Chine reçoive de l’aide au même titre que le Pakistan ou les Maldives. Mais à un moment donné, nous avons compris qu’il n’était pas possible d’avancer autrement et qu’il fallait donner un signal.

Ce genre de compromis minimaliste ne risque-t-il pas de décrédibiliser ces sommets internationaux et de radicaliser les militants pro-climat ?

Je suis critique et comme ministre du Climat, j’estime qu’on n’en fait jamais assez. Il n’en reste pas moins que les COP sont les seuls espaces de discussions internationales et de confrontations entre les pays les plus vulnérables et les pays les plus responsables. Ce n’est pas sur l’ambulance, à savoir les COP, qu’il faut tirer. Ce sont sur les États émetteurs. Et sur d’autres institutions, comme le FMI et l’OMC. Si l’on veut répondre à la crise climatique que l’on connaît, il faut revoir nos modèles de production et de consommation. Il faut aussi aligner tous les flux financiers sur l’enjeu de la décarbonation. Il ne faut pas demander à la COP de faire ce qu’on ne lui permet pas.

Jean-Pascal van Ypersele: "Cette COP27, c’est un petit pas en avant"

Le climatologue de l’UCLouvain, candidat à la présidence du GIEC, décrypte les décisions prises par la COP27.

Cette COP27 se termine avec un bilan que de nombreux observateurs jugent « contrasté ». Que retiendrez-vous de ce sommet ?

Comme dans toutes les COP, il y a à boire et à manger. Il y a d’abord les choses dont on ne parle pas, ce sont les dizaines de décisions sur des sujets techniques. Elles représentent de petits progrès sur le chemin de mise en œuvre de l’accord de Paris. Il y a ensuite l’établissement d’un fonds pour répondre aux pertes et préjudices. Mais il est clair que sur les principaux espoirs, à savoir que cette COP renforce le pacte Glasgow et émette un message clair sur la nécessité de sortir des énergies fossiles, le texte est très faible.

L’accord semble résulter d’un compromis difficile à trouver, entre pays industrialisés et les pays en développement…

On décide par consensus lors des COP. Et il est très difficile d’aller au-delà du plus petit commun dénominateur. Il faut aussi, pour parvenir à un accord, qu’il y ait une préparation du sommet en amont. Et je ne suis pas certain que la présidence égyptienne a fait ce qu’il fallait pour cela. Cette COP27, c’est un petit pas en avant.

Face à l’urgence, n’y a-t-il pas un risque de décrédibilisation de ces sommets ?

Les COP servent à donner des impulsions. Mais l’action se fait au niveau des pays, des régions, des villes, des entreprises, des acteurs financiers ou encore des citoyens. Ce qui s’est passé au niveau européen, grâce aux impulsions du passé, est loin d’être négligeable. Avoir cet objectif de réduction d’ici 2030 des émissions nettes de gaz à effet de serre de 55% par rapport aux niveaux de 1990, ce n’est pas rien. Et cet objectif va même être relevé à 57%.

Le principe de l’accord de Paris, c’est qu’il s’agit de contributions volontaires. Tout le monde sait quel est l’objectif, soit rester en dessous d’1,5° et arriver à un pic mondial des émissions de gaz à effet de serre au plus tard en 2025. Un pic qui doit être suivi d’une décroissance rapide pour arriver en 2050 à des émissions "nulles", soit ne pas émettre plus que ce que le système naturel ne peut absorber. Cet objectif-là, il est compris par tout le monde. Ce n’est pas parce que cette COP n’a pas été un grand pas en avant en termes d’impulsions que, dans plusieurs régions du monde, les choses ne sont pas en train de changer.