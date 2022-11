Classic 21 en deuil : l’animatrice Mélanie Delhaye est décédée

"Mélanie était solaire, rayonnante, dynamique, et ne ratait jamais une occasion de rire. Plus que tout, elle aimait rassembler les gens, ‘créer du lien’ comme elle aimait le dire. Jusqu’il y a quelques jours, elle nous a fait promettre à tous de ‘profiter de chaque jour, parce qu’on ne sait pas pour combien de temps on est là’", a écrit la RTBF sur son site internet.