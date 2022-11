La Région vient de renégocier sa ligne de crédit avec Belfius pour 2 ans : un doute se dissipe

Le contrat caissier, qui permet à la Région wallonne de bénéficier d’une ligne de crédit suffisante pour financer ses dépenses au quotidien, percevoir ses recettes et gérer sa trésorerie, vient à échéance fin décembre cette année.

Adrien Dolimont, le ministre wallon du Budget (MR), vient de négocier sa prolongation pour 2 ans. Ce qui est en soi un bonne nouvelle: elle vient dissiper les craintes de voir Belfius priver la Wallonie d’une couverture financière à l’échéance du contrat. C’est négocié, on n’y revient plus avant fin 2024.

Des termes revus à la baisse mais un compte au débit plus « souple »

Les termes ont changé. On vient d’une ligne de crédit de 3,5 milliards€ en montant fixe ; on passe à une approche dégressive.

De janvier à septembre 2023, la Région pourra disposer d’une ligne de crédit de 3 milliards. On passe ensuite à 2,5 milliards jusqu’en octobre 2024. Ensuite, et jusqu’à l’échéance de décembre 2024, on plafonne à 1,75 milliard. À chaque étape, 500 millions sont réservés et disponibles presque immédiatement pour la Région.

"On savait qu’on aurait un contrat avec une ligne de crédit plus petite. Belfius avait envie de réduire son exposition à la Région. C’est d’ailleurs la même chose à l’égard d’autres niveaux de pouvoir ", explique Adrien Dolimont. Mais pour éviter que la restriction s’impose du jour au lendemain, le principe d’une dégressivité a été adopté.

Au final, le modèle semble satisfaire la Région. Il serait même plus intéressant, sous un certain angle. "Avant, le compte sur lequel on se basait, c’était celui des dépenses de la Région", poursuit le ministre du Budget. Ce qui veut dire qu’on se retrouvait vite en négatif. Ici, la ligne de crédit a été tirée sur base de l’état global de la trésorerie. Et le processus donne un peu de souplesse au débit en compte : il y a plus de marge. "C’est un élément central ", considère Adrien Dolimont.

Le contrat caissier n’a plus été remis en concurrence via un marché public depuis 2012. Il le sera à nouveau à son échéance, en 2024.