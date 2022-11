La Chambre a adopté ce jeudi en séance plénière un projet de loi porté par le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) qui définit la procédure de fixation des quotas de numéros Inami octroyés en médecine et dentisterie. Le texte a été approuvé majorité contre opposition.

La clé de répartition établie par la Cour des comptes est abandonnée pour la fixation des quotas. Conformément à la nouvelle procédure, les futurs quotas seront déterminés par Communauté après avis de la Commission de planification.

Ce changement fait suite à l’accord historique intervenu en début d’année entre le Fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) sur le nombre de numéros Inami destinés aux médecins francophones.

En échange d’un relèvement de ce quota tenant mieux compte des besoins de médecins sur le terrain, la FWB a accepté d’instaurer un concours d’entrée à ces études, comme déjà pratiqué par la Flandre.

En conséquence, le nombre de quotas Inami pour les nouveaux médecins francophones passera de 505 à 744 à l’horizon 2028.

Dans l’opposition, Les Engagés ont notamment jugé "problématique" la nouvelle clé de répartition des quotas à Bruxelles, non mentionnée dans le texte mais annoncée par le ministre en réponse à une précédente question parlementaire. La clé "élève" est remplacée par une clé 80/20 (80% de francophones et 20% de néerlandophones).

Les volontaires dans les services de secours seront mieux indemnisés

Les pompiers, ambulanciers et membres de la protection civile volontaires recevront bientôt une indemnité nette revalorisée. La Chambre a adopté ce jeudi en séance plénière une proposition de loi en ce sens déposée par Nahima Lanjri (CD&V).

Concrètement, le texte vise à relever le plafond ONSS.

En 2019, les plafonds d’indemnité avaient été relevés. Mais le plafond des cotisations de sécurité sociale (ONSS) n’a pas été relevé au même niveau.

En conséquence, il existe actuellement un traitement fiscal et social différent des indemnités. Concrètement, un volontaire peut percevoir une indemnité allant jusqu’à 4.957 euros par an sans avoir à payer de cotisations sociales. Pour les impôts, ce plafond est par contre à 6.250 euros par an.

La proposition de loi approuvée mardi fixe les montants des deux exonérations au même niveau.

Le texte veille également à ce que les temps d’attente entre deux interventions urgentes soient mieux compensés. Jusqu’à présent, seules les interventions urgentes étaient totalement exonérées du paiement des cotisations sociales. Les délais d’attente ne l’étaient pas.

Il entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

La pension des accueillantes conventionnées sera revalorisée

La Chambre a adopté ce jeudi en séance plénière une proposition de loi de Nahima Lanjri (CD&V), co-signée par la majorité, visant à améliorer la pension des accueillants conventionnés. Il a été approuvé à l’unanimité, moins l’abstention de la N-VA.

Ce statut n’existe que depuis 2003. Jusqu’à présent, les accueillantes ne pouvaient dès lors pas faire valoir les années prestées avant cette date dans le calcul de leur pension.

La loi approuvée jeudi corrige cet état de fait. Les prestations effectuées en qualité d’accueillant avant 2003 seront prises en compte au titre de période assimilée.

Un texte similaire concernant les conjoints aidants avait été approuvé en octobre dernier.

La Chambre adopte une résolution contre les agressions sexuelles dans le train

La Chambre a adopté ce jeudi à l’unanimité une proposition de résolution d’Ecolo-Groen concernant la lutte contre les intimidations et les agressions sexuelles dans le train.

Ce texte amène des propositions concrètes pour renforcer la sécurité des travailleurs et des voyageurs sur le rail, telles que des campagnes permanentes interfédérales dans les transports en commun pour dissuader les comportements violents et harcelants, avec des informations à l’attention des victimes et témoins; l’organisation de marches exploratoires avec les associations de voyageurs dans les gares et leurs environs; un rapportage plus systématique des faits de violence et de harcèlement par la SNCB et des possibilités élargies de témoignages car une bonne connaissance des réalités du terrain permet d’affiner les politiques de suivi; des procédures simplifiées pour rapporter les incidents pour les travailleurs avec un soutien renforcé après des situations d’agression ou harcèlement; un baromètre des politiques de diversité: un environnement mixte et inclusif est plus propice pour combattre les phénomènes de harcèlement sexiste et de violences sexuelles et, enfin, une meilleure collaboration entre Securail et la Police des chemins de fer ".

"Je me réjouis du large soutien apporté à ce texte construit avec les représentants des travailleurs du rail et enrichi par les avis de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et de la Secrétaire d’État Sarah Schlitz", a commenté le député Nicolas Parent (Ecolo), co-auteur du texte avec Kim Buyst (Groen). "Une femme sur trois n’ose pas prendre les transports en commun. Renforcer la sécurité sur le rail et dans les gares est donc essentiel pour rendre la mobilité ferroviaire accessible et attractive pour toutes et tous."

La Chambre approuve l’octroi plus rapide de l’aide financière aux victimes de violence

La Chambre a adopté ce jeudi en séance plénière un projet de loi visant à fournir plus rapidement une aide financière aux victimes de violence. Ce texte, porté par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) prévoit la possibilité de passer par une procédure écrite accélérée afin d’octroyer une aide financière plus rapidement et avant que leur dossier ne puisse être traité par le Fonds d’aide aux victimes.

Le Fonds d’aide aux victimes examine les demandes de manière objective sur la base d’un dossier judiciaire, de certificats médicaux, de factures et d’autres documents. Les proches des victimes d’actes intentionnels de violence sont également éligibles s’ils ont subi un préjudice psychologique.

Les délais pour obtenir l’aide sont cependant élevés. L’année dernière, le Fonds d’aide aux victimes a accordé 988 aides financières, avec une moyenne de 10.825 euros par cas. Ceux qui ont reçu une aide financière en 2021 ont dû attendre en moyenne 28,6 mois ou 858 jours, selon des chiffres communiqués par le cabinet du ministre. En 2020, les délais d’attente étaient encore plus longs.

Le projet de loi prévoit que le Fonds d’aide aux victimes pourra désormais accorder une aide financière même quand les dommages ne sont que déterminés partiellement, par exemple dans l’attente d’une expertise. Cela permettra de fournir une aide financière plus rapide afin que les phases cruciales du processus de rétablissement ne soient pas contrariées par un manque de ressources financières. Le Fonds pourra alors évaluer les coûts définitifs ultérieurement.

Le projet de loi a été adopté à l’unanimité.

La Chambre demande une augmentation du montant des avances octroyées par le Secal

La Chambre a adopté ce jeudi soir en séance plénière une proposition de résolution du PS visant à améliorer le fonctionnement du Secal (Service des créances alimentaires), relevant du SPF Finances.

Pour ce faire, la Chambre demande au gouvernement d’augmenter le montant actuel des avances octroyées, pour atteindre un montant maximum de 350 euros par enfant.

Elle demande d’évaluer la possibilité d’étendre le système d’avances aux contributions alimentaires entre ex-partenaires.

Elle réclame aussi une analyse détaillée afin d’identifier les raisons du phénomène du non-recours au Secal par certaines familles qui se trouvent pourtant dans les conditions pour y faire appel.

Elle demande en outre de mener régulièrement des campagnes d’information à grande échelle afin que non seulement le Secal, mais également ses centres d’information locaux, son site Internet et son numéro de téléphone gratuit soient davantage connus du grand public.

Enfin, la Chambre demande de prévoir une étude de faisabilité quant à la création d’un Fonds universel des créances alimentaires.

"Les avancées approuvées aujourd’hui sont encore plus essentielles avec la crise que nous connaissons et les besoins qui explosent. J’ai mené ce combat depuis des mois et je suis heureuse qu’il se termine par une nouvelle victoire pour les familles monoparentales confrontées au non-paiement de leur pension alimentaire!", déclare la députée Sophie Thémont (PS), auteure de la proposition de résolution.

Le texte a été approuvé à l’unanimité, à l’exception du vote contre de la N-VA.

Supprimer un passage à niveau ne sera possible qu’après avis des autorités locales

S’il souhaite supprimer un passage à niveau, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel devra intégrer les autorités locales dans sa décision. La Chambre a approuvé ce jeudi en séance plénière une proposition de loi en ce sens déposée par l’Open Vld. Selon l’initiatrice, Marianne Verhaert, les pouvoirs locaux sont pour le moment peu impliqués lors de telles suppressions, alors qu’elles peuvent parfois avoir un impact significatif sur la mobilité locale.

Les villes et communes auront donc leur mot à dire dans la procédure. Les autorités locales devront émettre un avis, sur la base d’une enquête publique qu’elles devront organiser. Infrabel devra fournir une réponse motivée aux éventuelles objections. Un recours pourra aussi être introduit contre une décision de suppression.

La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité, moins l’abstention de la N-VA.

La Chambre rejette à son tour l’incorporation des territoires occupés à la Russie

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière une résolution déposée par le député Theo Francken (N-VA) visant à rejeter l’incorporation des territoires ukrainiens occupés à la Fédération de Russie. Elle a été adoptée à l’unanimité.

Le président russe Vladimir Poutine a signé le 30 septembre l’annexion de quatre territoires ukrainiens alors sous contrôle de Moscou, lors d’une cérémonie au Kremlin. Les annexions des oblats de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia intervenaient après sept mois d’offensive russe en Ukraine et des "référendums" organisés en urgence dans les régions occupées, dénoncés comme des "simulacres" par Kiev et ses alliés, dont la Belgique. Depuis lors, la ville de Kherson a été reprise par l’Ukraine, après le retrait de l’armée russe.

Le 12 octobre, l’Assemblée générale de l’ONU avait déjà condamné avec une large majorité les "annexions illégales" de territoires de l’Ukraine par la Russie, après que Moscou a opposé son veto sur un texte similaire présenté au Conseil de sécurité. Seuls cinq États ont voté contre: la Russie, le Bélarus, la Syrie, la Corée du Nord et le Nicaragua.

Les députés ont donc appuyé mercredi la position belge. La résolution demande notamment au gouvernement de continuer à traiter, sur le plan diplomatique et consulaire, les territoires occupés et leurs habitants comme s’ils étaient contrôlés de jure par le gouvernement ukrainien. Elle demande aussi "de dénoncer et de suivre toute politique de russification dans les territoires ukrainiens occupés", y compris en Crimée.

La possibilité de recours contre l’immobilisation d’un véhicule bientôt ouverte

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière une proposition de loi du CD&V instaurant une possibilité de recours contre l’immobilisation d’un véhicule.

Cette loi répond à un arrêt de la Cour constitutionnelle prononcé en mars dernier. La haute juridiction avait jugé inconstitutionnelle l’absence d’un droit de recours lorsque le ministère public refuse de libérer un véhicule ou de mettre fin à l’immobilisation d’un véhicule. Cette immobilisation est considérée comme mesure de sûreté, notamment lorsqu’un conducteur a conduit un véhicule sans disposer d’un permis de conduire valable, ou encore après un retrait du permis de conduire.

Dès le lendemain de sa publication du Moniteur, la procédure de recours sera donc en vigueur et sera traitée par le tribunal de police.

La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité.

La Chambre adopte la révision de la loi de protection du milieu marin

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière, et à l’unanimité, un projet de loi visant la protection du milieu marin et l’organisation de l’aménagement des espaces marins belges. Porté par le ministre en charge de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborrne (Open Vld), ce texte constitue une révision complète de la loi initiale votée en 1999, et modifiée à sept reprises.

Ce texte est le fruit d’un processus participatif incluant ONG, industrie, scientifiques et services publics fédéraux et régionaux, a indiqué le ministre. Il inclut aussi l’ensemble des directives européennes en matière de protection des espaces marins.

Par exemple, en ce qui concerne la protection du milieu marin, les dispositions relatives aux zones marines protégées (37% des eaux belges en mer du Nord) sont mieux alignées sur les directives "Habitats" et "Oiseaux".

Les dispositions relatives à la responsabilité en cas de pollution environnementale sont aussi renforcées suivant le principe du pollueur-payeur. Ainsi, le pollueur ne paiera pas seulement pour le dommage et sa réparation, mais il assumera également les coûts encourus pour prévenir ou contenir le dommage. En outre, il est prévu que 30% des amendes infligées soient versées au Fonds pour l’environnement.

Il a aussi été décidé de faire passer la durée de validité des plans d’aménagement des espaces marins de 6 à 8 ans.

La loi ne s’applique pas pour les ports côtiers, compétence de la Région flamande.

La Chambre approuve une réforme du notariat

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière un projet de loi du ministre Vincent Van Quickenborne (Open Vld) visant à réformer le notariat. Elle révise la loi de Ventôse de 1803.

La nouvelle loi crée notamment un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice.

Actuellement, les plaintes à l’encontre des notaires sont gérées par des chambres provinciales. À l’avenir, un conseil de discipline national s’en chargera, avec une chambre francophone et une chambre néerlandophone composées d’un magistrat et de deux assesseurs.

Cette instance disciplinaire doit veiller au respect des règles déontologiques et agira également pour les huissiers de justice. L’organe aura le pouvoir d’imposer toutes les sanctions disciplinaires possibles, telles que la suspension ou la révocation.

Le projet de loi crée aussi le statut de "notaire adjoint". Le notaire titulaire et les notaires associés exercent leur fonction en tant qu’indépendant. Le notaire adjoint, lui, l’exercera en tant que salarié. L’objectif affiché est de motiver davantage de "jeunes juristes qualifiés" à embrasser une carrière dans le notariat.

Enfin, la profession de notaire sera modernisée. Par exemple, davantage d’actes seront disponibles sous forme numérique et des exigences, qualifiées d’archaïques par le ministre, comme les témoins instrumentaires pour certains actes, sont abrogées.

Le texte a été largement approuvé. Seuls Les Engagés ont voté contre et DéFI s’est abstenu, les deux partis estimant que ce texte ne prend pas en compte les craintes des petites études de proximité.