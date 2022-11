Covid en Belgique : la situation épidémiologique continue à évoluer positivement

Malgré l’apparition du nouveau variant BQ.1, les derniers chiffres publiés par l’institut de santé Sciensano indiquent que le nombre de nouveaux cas a diminué de 12% (616 par jour), tout comme ceux des admissions (-23%) et du nombre de lits occupés dans les hôpitaux, qui est de 652 au total (-20%), dont 40 en soins intensifs (-13%). Les décès augmentent par contre, passant à un peu plus de cinq par jour (+ 24%). Le taux de positivité est de 13% et le taux de reproduction est de 0,82. Une valeur inférieure à 1 signifie que l’épidémie est en déclin.

Yves Van Laethem a également précisé que le variant actuel BA.5, présent depuis le mois de juin, représentait un peu moins de 50% des infections, "et que le nouveau variant BQ.1 le remplacera probablement totalement avant les fêtes de fin d’année", a-t-il ajouté.

Outre la situation liée au coronavirus, les autres infections sévères des voies respiratoires sont également dans une situation favorable. C’est le cas notamment du virus respiratoire syncytial (VRS), qui touche les jeunes enfants et les personnes âgées, pour lequel la situation "se trouve dans la courbe habituelle".

Les cas de grippe sont également peu nombreux pour l’instant. "La grippe n’est pas encore là. Il n’y a pas encore de signal dans nos contrées d’une grippe précoce, mais on s’attend à avoir une saison grippale classique", a souligné Yves Van Laethem.

Ce dernier appelle toutefois à la prudence, malgré ces chiffres positifs. "C’est un signal favorable, mais rappelons que l’hiver est encore long. La situation restera rassurante si nous continuons à garder les mains sur le volant, c’est-à-dire continuer à appliquer les bonnes mesures et les bonnes habitudes. Grâce à cela, nous devrions passer à travers l’hiver sans trop de surprises et de problèmes", a conclu l’infectiologue.