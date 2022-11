Alexia Bertrand, ou la revanche d’une étoile montante chez les libéraux

C’est que, méconnue dans le Sud du pays, la fille de Luc Bertrand (le président de la richissime holding Ackermans & van Haaren) se voyait déjà occuper le strapontin fédéral laissé vacant par Sophie Wilmès. Il faut dire que la mandataire bruxelloise de 43 ans possède un certain nombre d’atouts : francophone de Flandre et parfaite bilingue, elle est appréciée au nord du pays (où elle intervient régulièrement sur les plateaux TV) et connaît bien la politique fédérale pour avoir dirigé le cabinet (2015-2019) de Didier Reynders, alors vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères.

Facture et tensions

Devenue cheffe de file du MR au Parlement bruxellois en 2019, elle est décrite par un élu qui lui est proche comme " un mélange d’efficacité, de vivacité d’esprit, d’empathie et d’écoute : des qualités dont on a vraiment besoin en politique". Et celui-ci d’estimer que son parachutage au sein de l’exécutif fédéral est "une formidable nouvelle pour la famille libérale".

Mais aussi une fameuse revanche : après une première fracture apparue sur fond de réforme des rythmes scolaires, les relations entre la Bruxelloise et son président de parti s’étaient tendues lorsque, déçue de son éviction des Affaires étrangères, elle s’était déclarée candidate au poste de ministre-Présidente régionale en 2024 : une sortie "non concertée", nous assure-t-on à bonnes sources, et un poste que brigue également David Leisterh, président du MR bruxellois que l’on dit proche de Bouchez.