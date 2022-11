Alexia Bertrand file au gouvernement : les coulisses d’un coup de mercato politique

Le parti libéral flamand la propulse au gouvernement fédéral où elle est désignée secrétaire d’État au Budget, à la place d’Eva De Bleeker qui n’a pas survécu au feu de critiques suite aux "erreurs" dans le budget 2023… et à la colère d’Alexander De Croo.

"Vous pouvez me considérer aujourd’hui comme membre de l’Open VLD", a lancé Alexia Bertrand lors d’une conférence de presse organisée suite à sa prestation de serment. "Je fais partie de la grande famille libérale, mes premières lignes sont avec le président de ce parti et avec le Premier ministre".

Un coup politique inédit

Si elle était membre du MR et siégeait au Parlement bruxellois, la nouvelle secrétaire d’État au Budget a des racines flamandes: Alexia Bertrand est née à Wilrijk (Anvers), est bilingue et est la fille de l’homme d’affaires Luc Bertrand, le patron d’Ackermans & van Haaren, une célèbre société du monde de la finance.

Egbert Lachaert, le président de l’Open VLD, et Alexia Bertrand l’affirment aussi: le deal s’est conclu très rapidement. "J’ai reçu la proposition aujourd’hui", a précisé Alexia Bertrand. "Lorsque l’on reçoit une telle demande, on n’a pas des heures pour réfléchir".

Une fois sa décision prise, la principale intéressée n’est pas parvenue à joindre le président du MR pour lui annoncer sa décision. Mais le président de l’OpenVLD l’affirme: "J’ai eu Georges-Louis Bouchez au téléphone, il n’est pas fâché".

Un « deal » gagnant pour tous les libéraux

Au MR, le transfert d’Alexia Bertrand vers l’Open VLD a surpris plus d’un cacique. Et si le parti de l’avenue de la Toison d’Or soigne souvent sa communication, force est de constater que rien n’a été prévu. "Ce n’est pas un transfert", insiste Georges-Louis Bouchez lorsque nous le contactons. "Elle garde les cartes des deux partis. Et avec l’OpenVLD, nous travaillons sur une stratégie commune."

Si le président du MR a probablement été surpris par cette décision, l’arrivée d’Alexia Bertrand à l’Open VLD lui permet de déminer la formation des listes MR en vue des prochaines élections à Bruxelles. À Bruxelles, elle laisse désormais un "boulevard" à David Leistherh, le président du MR Bruxellois. Un proche de Georges-Louis Bouchez qui pourrait aussi reprendre dans les prochains jours la présidence du groupe MR au Parlement bruxellois.

Dans l’opposition, on tire déjà à boulets rouges sur ce tour de passe-passe politique. "Le fait que la Belgique a le pire budget de toute l’Europe relève toujours de la responsabilité finale du Premier ministre. Je doute que la bonne personne ait démissionné", a réagi le député N-VA Sander Loones, soulignant que selon lui, le gouvernement comptait désormais "11 francophones et 9 néerlandophones".

Eva De Bleeker n’a pas survécu à l’imbroglio budgétaire

"Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces dernières journées ont été mouvementées."

C’est par ces mots qu’Eva De Bleeker, la Secrétaire d’État au Budget, a annoncé sa démission. Le clap de fin d’une semaine infernale qui a débuté lundi lorsque le député N-VA Sander Loones a remarqué, en analysant les tableaux du budget 2023, que le déficit annoncé serait supérieur à celui communiqué par le gouvernement.

Début octobre, il était question d’un déficit structurel de 2,9% du produit intérieur brut (PIB) pour 2023. Mais les tableaux faisaient état d’un déficit de… 3,4%, ce qui représente en valeur absolue 1,7 milliard d’euros. Eva De Bleeker a d’abord confirmé cette aggravation en expliquant qu’elle résultait de la pérennisation de la baisse de la TVA à 6% sur l’énergie.

Mais pour Alexander De Croo, cette aggravation du déficit aurait réduit à néant sa communication sur l’effort budgétaire réalisé… et aurait fait de la Belgique le pays au plus grand déficit de la zone euro. Pour le Premier ministre, la baisse de la TVA à 6% sur l’énergie doit être compensée par une réforme des accises.

Alexander De Croo a donc exigé qu’Eva De Bleeker fasse machine arrière et l’a désavoué à la Chambre en reconnaissant une "erreur matérielle". Rappelons que la libérale n’en était pas à sa première bourde. En décembre 2020, elle avait publié sur Twitter un tableau confidentiel détaillant les prix des vaccins contre le Covid-19 précommandés par la Belgique. Et pour ne rien arranger, les nouveaux tableaux déposés par Eva De Bleeker ce jeudi soir comportaient à nouveaux… de grossières erreurs d’additions.